Tegnell advarer: – Veldig farlig å tro at det kan løse problemet vårt

– Resultatet av munnbindene som er produsert er overraskende svakt. Selv om så mange mennesker rundt om i verden bruker dem. Det overrasker meg at vi ikke har flere eller bedre studier av hvilke effekter munnbindene faktisk gir.

Det sier den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell i et intervju med den tyske avisen Bild. Svenske helsemyndigheter har så langt valgt å ikke oppfordre til bruk av munnbind.

Tegnell viser til at smitten fortsetter å øke i land som Spania og Belgia, selv med et påbud om bruk av munnbind.

– I hvert fall er det veldig farlig å tro at masker kan løse problemet vårt , sier han til Bild.

Både i Finland og Norge har helsemyndighetene gjort det klart at det kan bli aktuelt med bruk av munnbind om situasjonen forverres.

Folkehelseinstituttet (FHI) har foreløpig valgt å ikke anbefale bruk av munnbind, men vil gjør en ny vurdering i midten av august.

– Munnbind kan ved en eventuell oppblomstring bli aktuelt å anbefale i Norge, for eksempel i situasjoner der det er vanskelig å holde avstand. I midten av august skal vi sende våre råd til departementet, har avdelingsdirektør Line Vold i FHI tidligere uttalt.

Folkehelseinstituttet arbeider med de andre nordiske landene om å finne fram til en felles forståelse av hvor og når det skal anbefales munnbind.

Overrasket over Sverige



Målt per innbygger er Sverige ett av landene som er hardest rammet av coronaviruset. Totalt er 5.763 personer registrert døde i forbindelse med coronaviruset i Sverige, mens det er registrert over 82.000 smittetilfeller.

Epidemiologen KK Cheng ved universitetet i Birmingham er overrasket over svenskenes motstand mot munnbind. Tegnells påstand om at det ikke er sikkert at munnbind hjelper, får Cheng til å steile.

– Jeg synes det blir galt. Det er uansvarlig og det viser en sta holdning. Hvis han tar feil, koster det mange livet. Hvis jeg tar feil, hvilken skade gjør det?, har hun uttalt til NTB.