Forsvarer om Maddie-saken: – Hvor er bevisene?

Helt siden tre år gamle Madeleine McCann forsvant fra en ferieleilighet på Algarvekysten i Portugal i 2007, har britisk og portugisisk politi jobbet for å finne ut hva som skjedde med den lille jenta.

I juni kom det frem at en 43 år gammel tysk mann er hovedmistenkt for å stå bak bortføringen. Mannen sitter nå fengslet i forbindelse med en annen straffesak i Tyskland.

Mannen er tidligere dømt for seksuelle overgrep mot barn og besittelse av overgrepsbilder av barn.

– Jeg er sikker

Aktor Hans Christian Wolters har tidligere uttalt at de ikke har nok bevis til å tiltale den mistenkte for bortføring, men at de har bevis for at McCann er død.

Aktor Hans Christian Wolters har tidligere uttalt at de har bevis for at Madeleine McCann er død. Foto: Martin Meissner / AP

Tyskerens forsvarer, Friedrich Fulscher, sier følgende om politiets mistanke mot sin klient.

– Hvor er bevisene? Hvorfor har ikke påtalemyndigheten lagt frem noe, sier Fulscher til The Sun.

Han tror 43-åringen aldri vil bli tiltalt for å ha noe med bortføringen å gjøre.

– Det vil ikke bli en rettssak mot min klient vedrørende Madeleine McCann. Jeg er sikker, sier han.

– Ikke uvanlig

I et intervju med den australske avisen The Sydney Morning Herald sier Fulsher at hans klient ikke ønsker å snakke med etterforskerne om McCann-saken.

– Det er ikke uvanlig. Det er veldig normalt å ikke snakke med politiet når du er mistenkt for å ha begått en forbrytelse, sier Fulsher.

Deretter følger han opp:

– Påtalemyndigheten må bevise at mistenkte har begått en forbrytelse. Det er ikke den mistenkte som må bevise sin uskyld.

Campingbilen, en VW T3 Westfalia 1980-modell, tilhørte mannen da han oppholdt seg i Portugal. Politiet ønsker tips fra vitner som har sett bilen i Praia de Luz sommeren og høsten 2007. Foto: Met Police

Fant hemmelig kjeller



Den tyske 43-åringen skal ha bodd i Portugal i det aktuelle tidsrommet Madeleine McCann forsvant. Politiet har tidligere bedt om opplysninger om en campingbil og en Jaguar som mannen brukte mens han oppholdt seg i Portugal i 2006 og 2007.

Campingbilen, en VW T3 Westfalia 1980-modell, skal ha blitt observert i Praia de Luz i dagene rundt forsvinningen. Den andre bilen er en tyskregistrert Jaguar XJR 6 1993-modell. 43-åringen skal ha omregistrert bilen til et annet navn dagen etter at Madeleine forsvant.

For to uker siden gravde politiet i en kolonihage i Hannover i forbindelse med etterforskningen av saken. Kolonihagen ble i 2007 brukt av den nå mistenkte mannen. Ifølge flere medier ble det under gravearbeidet funnet en hemmelig kjeller, men politiet har så langt ikke ønsket å kommentere arbeidet.