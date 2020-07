Taust fra tysk politi etter å ha endevendt kolonihage i McCann-saken

To dagers gravearbeid i kolonihagen ble avsluttet onsdag, men så langt har politiet ikke kommentert arbeidet. De har ikke sagt noe om hva de har lett heller, heller ikke om de har funnet noe.

Kolonihagen ble i 2007 brukt av mannen som nå er hovedmistenkt i forbindelse med at den britiske jenta forsvant fra et feriested på Algarve-kysten i Portugal for 13 år siden, like før sin fireårsdag.

Tysk politi etterforsker saken som en drapssak og har oppgitt at de har grunn til å tro at Madeleine McCann er død, uten å si noe om hva de bygger antakelsen på.

Ifølge avisen Hannoversche Allgemeine er det funnet en grunnmur til en gammel bygning på stedet. Ifølge en person i nabohagen har det ikke vært noen på stedet på to år. Det er ikke noe hus i hagen lenger, kun bærbusker og et kirsebærtre.