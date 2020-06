Bestevennen er overbevist: Han kidnappet og solgte Maddie McCann

– Han er pervers og fullt kapabel til å kidnappe et barn , sier Tatschl i et intervju med The Mirror.

Tyske Christian Brückner mistenkes for å være involvert i forsvinningen til tre år gamle Madeleine McCann i mai 2007. Foto: AFP / NTB scanpix.

Den 46 år gamle østerrikeren bodde på et tidspunkt sammen med tyske Christian Brückner (43) i portugisiske Praia da Luz, stedet der tre år gamle Madeleine McCann forsvant i 2007.

Ifølge avisen ble han avhørt av tysk og østerriksk politi om koblingen mellom Brückner og McCann allerede i fjor, og er overrasket at de fortsatt ikke har siktet ham.

Skrøt av innbrudd

Den tidligere vennen bodde på eiendommen til Brückner fra 2006 og under festlige lag fikk han ofte høre skryt om både innbrudd og at han solgte barn. På eiendommen ved Algarvekysten skal han ha hatt et hemmelig rom der han gjemte tyvegods han stjal fra turister.



– Jeg tror han trolig solgte Maddie til noen. Kanskje en sex-ring. Jeg bodde med ham på det tidspunktet. Han var min beste venn. Jeg vet han gjorde det , sier Tatschl til Daily Mail.

Overfor avisen spekulerer han i at Brückner kan ha solgt barn til en sex-ring i Marokko.

– Pervers

Brückner skal ha vært besatt av det mørke nettet og blir omtalt av den tidligere vennen som «en spesiell karakter» og pervers ifølge Daily Mail.

I 2006 ble Tatschl og Brückner begge pågrepet av politiet i Portugal da de forsøkte å stjele drivstoff. Da skal ifølge Tatschl de bedt en venn av dem om å fjerne tyvegodset fra eiendommen før politiet kom. I stedet stjal de alle eiendeler fra eiendommen til seg selv, men gjorde en skremmende oppdagelse.

– De fant et videokamera i huset og det var da jeg skjønte at han var en syk jævel, sier han til Mirror.

Det skal ifølge avisen ha vært opptak av Brückner som voldtar og mishandler en eldre kvinne. Brückener ble senere dømt for en voldtekt av en eldre amerikansk turist i Praia da Luz, men det skal ikke ha vært samme kvinnen på videoen.

Luksusbobil

I mai-juni 2007, like etter at McCann forsvant så dukket Brückner opp i en flott ny bobil.

– Alle lurte på hvor han fikk pengene fra. For det var en stor dyr sak. Vi trodde det var fra en stor narkohandel eller noe sånt. Nå tror jeg at det var Maddie, sier han til Mirror.

Christian Brückner sitter fengslet i Køln for en annen sak og er mistenkt av tysk politi for å stå bak forsvinningen og drapet på britiske McCann. Hans forsvarer gikk i forrige uke ut og benektet at hans klient hadde noe med forsvinningen å gjøre.