Britiske Daily Mirror melder at politiet har gjort urovekkende funn i bobilen til tyske Christian Brückner (43), mannen som nå er hovedmistenkte i saken om forsvinningen til Madeleine McCann i Portugal i 2007. Tysk påtalemyndighet mener de har beviser som knytter tyskeren til forsvinningen og de tror at Madeleine ble drept.

I bobilen, en Tiffin Allegro, som han brukte mens han bodde i Tyskland, fant politiet minnepinner med flere tusen bilder av seksuelle overgrep mot barn. De fant også flere barneklær, inkludert badedrakter. Ifølge britiske medier skal Brückner ha skrytt til venner at han hadde hemmelige hulrom i bilen der han kunne smugle narkotika eller personer.

Tyske Christian Brückner mistenkes for å være involvert i forsvinningen til tre år gamle Madeleine McCann i mai 2007. Foto: AFP / NTB scanpix.

Ifølge avisen skal denne bobilen ikke ha vært observert i Portugal i perioden han bodde nær Praia da Luz, stedet Madeleine forsvant fra i mai 2007.

Brückner sitter i dag i fengsel i Køln dømt for en annen sak.

Nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre

Nå uttaler for første gang hans forsvarer seg om koblingen til McCann-saken. På direkte spørsmål om hans klient hadde noe med forsvinningen til Madeleine McCann, svarte forsvarer Friedrich Fulscher at hans klient benekter enhver involvering i saken.

Tirsdag kom det også meldinger om at Brückner kan bli løslatt fra fengsel allerede i juli da han har søkt Den europeiske domstolen om løslatelse da han og hans forsvarere mener tyske myndigheter fikk ham utlevert fra Portugal på bakgrunn av en dopdom, der de deretter siktet ham og senere dømte ham for en voldtekt på en 72 år gammel kvinne i Praia da Luz i 2005. Denne dommen har han anket.

Det er ventet at Den europeiske domstolen skal ta stilling til kravet om løslatelse 17. juli.

Familien frustrert

Samtidig er McCann-familien også opprørt mot tysk påtalemyndighet. Tirsdag gikk de ut med en uttalelse der de tilbakeviste at de hadde fått et brev fra den tyske statsadvokaten Hans Christian Wolters der han hevdet at de hadde bevis som tydet på at Madeleine er død.

I en uttalelse på sin nettside skriver Kate og Gerry McCann at rapporter om korrespondansen i britiske medier har medført «unødvendig angst for venner og familie og nok en gang forstyrret livene deres».

– Den bredt omtalte nyheten om at vi har mottatt et brev fra tyske myndigheter som sier at det er bevismateriale eller bevis for at Madeleine er død, er usann, heter det.