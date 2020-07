Den mistenkte tyske 43-åringen Christian B. skal mellom 2013 og 2016 ha bodd i et avsidesliggende hus i den tyske byen Braunschweig. Byen ligger rundt 60 kilometer fra Hannover, hvor den drapsmistenkte skal ha bodd i en kolonihage rundt 2007.

Politiet har denne gjort gjennomført graving i en kolonihage i Hannover. Foto: Hauke-christian Dittrich / AFP

Det er i denne kolonihagen politiet denne uken har gravd i forbindelse med forsvinningssaken.

Det er britiske Sky News som fredag melder at Christian B. også skal ha bodd i huset i Braunschweig. I dag er det en kvinne i 30-årene som bor i huset. Hun skal nå ha bedt politiet om at hennes nåværende tomt blir neste gravested for etterforskerne.

En nabo i nærheten av huset, Manfred Richter, hevder overfor Sky News at den mistenkte også gravde en kjeller under huset sitt i perioden han bodde der.

– Han fjernet gulvet og gravde et kjempehull under huset sitt. Han fjernet alle steinene i tre meters dybde, sier Richter.

«Bekymret for å sove på toppen av et lik»

Naboen hevder at Christian B. holdt på med gravingen i nærmere to måneder, og at han ble upopulær blant naboene på grunn av gravingen. Han skal blant annet ha brukt treplanker for å dekke til hullet.

En venn av den nye eieren av huset til Braunschweig, sier at kvinnen som bor der nå er redd.

– Hun har tryglet politiet om å komme med hunder. Som hun sier: «Jeg er bekymret for å sove på toppen av et lik», sier Thomas Tager, ifølge The Sun.

Tyske Christian B. mistenkes for å være involvert i forsvinningen til tre år gamle Madeleine McCann i mai 2007. Foto: AFP / NTB scanpix.

Politiet har avsluttet gravingen i kolonihagen i Hannover, og har vært sparsomme med opplysninger. Men den tyske avisen Bild meldte onsdag at politiet hadde funnet en kjeller i utgravingen. Huset skal ha blitt revet for flere år siden.

Politiet ønsket ikke å si hva de søkte etter, men bekreftet at det hadde sammenheng med forsvinningen av Madeleine McCann.

Bilder som er blitt publisert i internasjonale medier viser at politiet har fjernet flere store steiner i forbindelse med gravingen.

Tidligere dømt for overgrep

Tyske myndigheter mistenker Christian B. for å ha bortført og drept Madeleine i Portugal i 2007. I juni i år ble 43-åringen identifisert som mistenkt i saken. Mannen er tidligere dømt for overgrep mot barn og soner nå en narkotikadom i et fengsel i Kiel i Tyskland.

Tysk påtalemyndighet sa i juni at de hadde konkrete bevis for at McCann er død, men har ennå ikke lagt fram noe som støtter påstanden. 43-åringen er heller ikke formelt tiltalt for drapet.