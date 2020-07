Tysk avis: Har funnet hemmelig kjeller i Maddie-saken

Bild skriver at det er blitt funnet betongfundamenter på området, og at det nå jobbes med utgraving.

Etterforskerne skal ha kommet over ruinene etter et gammelt kolonihagehus, ifølge avisen. Med en gravemaskin skal de ha fjernet flere steiner før de skal ha funnet en gammel kjeller. Opplysningene Bild omtaler er ikke blitt bekreftet av politiet.

Huset i kolonihagen ble revet for flere år siden.

Tirsdag begynte politiet søk i en kolonihage i den tyske byen Hannover. Politiet ønsket ikke si hva de søkte etter, men bekreftet at det hadde i sammenheng med forsvinningen av Madeleine McCann.

Holder kortene tett til brystet

Ifølge den tyske avisen Hannoversche Allgemeine Zeitung ble en liten gravemaskin tatt i bruk i søket, men politiet har ikke kommet med ytterligere detaljer.

Madeleine McCann forsvant fra en ferieleilighet på Algarvekysten i Portugal i 2007. Foto: AP / NTB scanpix

– Det stemmer at politiet gjennomsøker kolonihagen, men vi kan på nåværende tidspunkt ikke si noe mer, sier Julia Meyer, førstestatsadvokat og pressetalskvinne for statsadvokaten i Braunschweig, til VG.

Ifølge Mirror skal den mistenkte 43-åringen ha bodd i nærheten av området som nå undersøkes.

Tidligere dømt for overgrep

Tyske myndigheter mistenker den 43 år gammel tyske mannen Christian B. for å ha bortført og drept Madeleine i Portugal i 2007. I juni i år ble 43-åringen identifisert som mistenkt i saken. Mannen er tidligere dømt for overgrep mot barn og soner nå en narkotikadom i et fengsel i Kiel i Tyskland.

Tysk påtalemyndighet sa i juni at de hadde konkrete bevis for at McCann er død, men har ennå ikke lagt fram noe som støtter påstanden. 43-åringen er heller ikke formelt tiltalt for drapet.

Britisk politi behandler fortsatt saken som en forsvinning.