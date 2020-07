I slutten av mai fikk historiker Jenny Hocking medhold i australsk høyesterett. Hun mente det var feil å holde de omstridte «palassbrevene» hemmelige for offentligheten.

George Whitlam var en prominent politiker og statsminister i perioden 1972 til 1975.

«Palassbrevene» er en serie med over 200 brevvekslinger mellom dronning Elizabeth, hennes private sekretær og tidligere guvernør Sir John Kerr om avsettelsen av statsminister Gouh Whitlam i 1975.

Whitlam var en prominent australsk politiker. Han var statsminister fra 1972 til 1975 og leder av det australske arbeiderpartiet. Whitlam opprettet tettere forbindelser til Asia, prøvde seg på en omfordeling av rikdommer, og tok opp lån for å øke nasjonalt eierskap av industri og naturressurser, ifølge Wikipedia.

Flere finanssaker ble stoppet av senatet, noe som utløste en politisk krise som førte til at han ble avsatt av guvernør Kerr – som hadde omfattende korrespondanse med monarken.

Whitlam er den eneste australske statsministeren som har blitt avsatt på denne måten.

Vil avsløre hva dronningen visste



Nasjonalarkivet i Australia har jobbet over en måned med å klargjøre brevene for publikum, ifølge den britiske avisen The Guardian.

Historiker Hocking var ikke klar over nasjonalarkivets beslutning da hun ble kontaktet av avisen. Hun ble henrykt:

– Dette er en passende respons på høyesteretts avgjørelse. Jeg takker arkivet for all innsatsen som førte til denne avgjørelsen.

Nasjonalarkivet kommer til å offentliggjøre seks filer på mer enn 1000 sider tirsdag neste uke. Korrespondansen består av mer enn 212 brev, avisklipp og kopier av møtebrev og brev som omhandlet Sir John Kerrs deltagelse på offentlige arrangementer.

Alle dokumentene vil også publiseres på nasjonalarkivets nettsider, ifølge The Guardian.

Hocking har funnet dokumentasjon på at Buckingham Palace visste om Kerrs ønske om å avsette Whitlam, og at kongehuset var involvert i vurderingen. Hun tror «palassbrevene» kan avsløre hva dronningen mente og uttalte seg om saken, ifølge avisen.



Personlig korrespondanse



Dronning Elizabeth, prins Phlip og prinsesse Anne på offisielt besøk i Canberra i 1974. Foto: AP

Nasjonalarkivet har tidligere nektet å frigi dokumentene. Begrunnelsen var at det var personlig korrespondanse mellom dronning Elizabeth og guvernør Kerr.

Denne tolkningen fikk støtte i de første rettsinstansene, men ble avvist i høyesterett i det som omtales som en historisk avgjørelse.

Historiker Hocking har jobbet i flere år for å få frigitt korrespondansen.

– Brevene har blitt holdt unna oss. Ikke gjennom våre egne lover og regler, men på grunn av dronningens boikott. Det har vært fryktelig, har Hocking tidligere uttalt til The Guardian.