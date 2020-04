Siden verden har måtte isolere seg på grunn av coronapandemien har også de kongelige måtte holde møter og intervjuer gjennom videosamtaler.

På fredag la BBC ut et videointervju med britiske prins William (37) og hertuginne Kate (38) om hvordan coronakrisen hadde påvirket dem.

Da sa prinsen at det gikk bra med dem, men at han bekymret seg over dronning Elizabeth (93) og prins Philip (98).

Les også: Dronning Elizabeth: – Coronaviruset skal ikke seire

– Jeg tenker veldig mye på besteforeldrene mine som begge er i risikogruppen og vi gjør alt vi kan for at de er isolert og beskyttet mot viruset. Det gjør meg bekymret å tenke på hva som kommer til å skje med de som er i risikogruppen. At de må isolere seg en stund fremover og hvordan det kommer til å påvirke dem og familiene deres rundt om i landet, sier han til BBC.

Prins Charles ble smittet

I slutten av mars kunngjorde den britiske kongefamilien at de hadde avlyst alle kommende arrangementer som følge av coronaviruset.

Siden da har dronning Elizabeth og prins Philip isolert seg i Windsor Castle. Ifølge britiske medier bor prins William, hertuginne Kate og barna deres nå i en av de kongelige residensene sine i Norfolk øst i England.

For en måned siden kom det frem at prins Charles hadde blitt smittet av coronaviruset. En uke senere fortalte han i en video på at han hadde begynt å komme seg igjen.

(Artikkelen fortsetter under videoen).

Var bekymret for faren

– Etter å ha blitt smittet med coronaviruset, heldigvis med milde symptomer, har jeg nå kommet til hektene igjen. Jeg distanserer meg fortsatt sosialt og er i isolasjon. Som vi alle erfarer, er dette en merkelig, frustrerende og ofte plagsom opplevelse, når tilstedeværelsen av familie og venner ikke lenger er mulig og livets normale strukturer plutselig fjernes , sa han i videoen.

I intervjuet med BBC sa prins William at han også ble litt bekymret over faren sin, men at han visste at han kom til å takle sykdommen godt.

– Jeg må innrømme at jeg ble litt bekymret i starten, for han passer inn i beskrivelsen av de som er i risikogruppen. Men faren min har hatt flere lungebetennelser og forkjølelser opp gjennom årene, så jeg tenkte at hvis det er noen som kommer til å bekjempe dette så er det ham, sa prins William.