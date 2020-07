– Selv før Covid-19, har vi kastet bort et tiår i kampen mot fattigdom, sier Philip Alston, FNs avtroppende spesialrapportør for ekstrem fattigdom, i en pressemelding.

Alston har nettopp utgitt sin siste FN-rapport, som vil bli presentert for FNs menneskerettighetsråd av hans etterfølger, Olivier De Schutter, onsdag.

Den globale fattigdommen øker, til tross for rapporter om at den er i ferd med å bli utryddet. Og vi er langt unna å nå målet om å utrydde global fattigdom innen 2030, slår han fast i rapporten.

Harde karakteristikker



Pandemien kommer til føre til en drastisk økning i den globale fattigdommen ifølge Alston, som er er nådeløs i sine karakteristikker:

– Men det internasjonale samfunnets håpløse evne til å takle fattigdom, ulikhet og mangelen respekt for menneskeliv, kom lenge før pandemien.

Alston mener FN og verdensledere har erklært seier over fattigdom på feilaktig grunnlag ettersom de baserer seg på Verdensbankens fattigdomsgrense på –1,9 dollar om dagen.

– Den er totalt uegnet for å spore fremgang, mener Alston.

«Farlig selvtilfredshet»



Ifølge Verdensbanken var det en markant nedgang i antall fattige fra 1,9 milliarder i 1990 til 736 i 2015.

– Nedgangen skyldes hovedsakelig veksten i Kina. Og den skjuler fattigdom blant kvinner og de som ikke omfattes av offisielle undersøkelser, som arbeidsinnvandrere og flyktninger.

Resultatet er at man erklærer seier på feilaktig grunnlag, noe som kan føre til en «farlig selvtilfredshet», mener Altson.

– Omfanget av global fattigdom er langt høyere og trendene er ekstremt nedslående. Allerede før pandemien levde 3,4 milliarder mennesker, nesten halve verdens befolkning, på under 5,5 dollar om dagen. Dette tallet har knapt endret seg siden 1990.



– Pandemien vil ramme de fattigste



Verdensbanken skriver på sine nettsider at pandemien vil ramme verdens fattigste, og at til tross for at den globale fattigdommen har blitt redusert, vil trolig denne trenden snu i 2020.



«Coronakrisen vil ha en uforholdsmessig innvirkning på verdens fattige gjennom tap av arbeid, tap av økonomiske overføringer, stigende priser og mangel på utdanning og helsehjelp».



« For første gang siden 1998 vil fattigdomsraten øke når verden faller inn i en lavkonjunktur. (...) Den pågående krisen vil utslette nesten all fremgang vi har sett de siste fem årene».