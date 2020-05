Smitten sprer seg i Amazonas – urfolksledere slår alarm

ECUADOR, BRASIL, PERU, COLOMBIA (Bistandsaktuelt): Forestill deg at du bor midt inne i Amazonas. Kanskje bor du i ditt eget enkle hus eller kanskje bor du i en fellesbolig sammen med flere familier. Det finnes ingen lege i landsbyen din og heller ingen mulighet til å kjøpe medisiner. Du har ikke mobildekning og ikke tilgang til internett. Nærmeste sykehus ligger timer eller kanskje dager unna med båt.

Slik er virkeligheten for en stor del av innbyggerne i Amazonas – og mange av dem er urfolk.

Forestill deg så det samme – ved et utbrudd av coronaviruset.

Alarmen har gått i Amazonasbyene

Coronaviruset har nemlig for alvor nådd helt ut i jungelen. Alarmen har gått i de store byene i Amazonas: Manaus i Brasil, Leticia i Colombia og Iquitos i Peru. Jungelbyenes fortelling er den samme, om sykehus som ikke har kapasitet, mangel på personale og utstyr, om på ingen måte å være rustet til situasjonen som følger av coronaviruset. Og flere av disse byene er blant de hardest rammede i hele Latin-Amerika.

– Det vi nå begynner å se, er hvordan coronaviruset når fram til landsbyene og hvor ubeskyttet de er. Staten er ikke til stede der. De har ingen leger og det er svært liten kapasitet i de største Amazonas-byene i de ni Amazonas-landene, forteller Gregorio Díaz Mirabal, som leder COICA.

Den regionale organisasjonen for urfolk i Amazonasregnskogen (La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica), representerer over tre millioner urfolk, fordelt på de ni landene som deler Amazonas.

Per 16. mai er det 67 124 tilfeller av coronasmitte i Amazonas og 4080 relaterte dødsfall, ifølge COICA.

Derfor har organisasjonen sammen med i alt 19 ikke-statlige organisasjoner, som Amazon Watch og Amazon Frontline og en lang rekke nasjonale urfolksorganisasjoner, gått sammen om å opprette et Amazon Emergency Fund for å forsøke å samle inn penger i den nødsituasjonen Amazonas befinner seg i.

Anleggsmaskiner brukes for å få gravlagt alle coronaofrene ved gravgården Nossa Senhora Aparecida i Manaus, Brasil. Foto: Lucas Silva

Målet med Amazon Emergency Fund er å samle inn minst 5 millioner dollar til landsbyene, til verneutstyr, medisiner, testutstyr, mat og så videre.

Både landsbyene dypt inne i jungelen og de store byene i Amazonas kjemper en voldsom kamp for å holde stand mot coronaviruset, med sitt haltende helsevesen, mangelen på medisin og helsepersonale.

– Isolerte folk er ekstra utsatt

Vanda Ortega, 32, tilhører urfolket Witoto og jobber som sykepleier i Manaus, den største byen i den brasilianske delen av Amazonas.

Hver morgen før hun drar på jobb, besøker hun beboere med symptomer på covid-19 i nabolaget Parque dos Tribos. Her bor det minst 700 familier fra mer enn 35 ulike urfolk.

Hun er bekymret for coronavirussituasjonen blant urfolk i Manaus og i resten av Amazonas:

– Urfolkene er sårbare rent immunologisk, de får influensa veldig lett fordi de har tilbrakt så mye tid i isolasjon i landsbyene sine. Selv om noen av dem nå har bodd nesten fem år i nærheten av bykjernen, blir de fortsatt lettere syke, fordi det er en rekke virustyper de ikke har immunitet mot, sier Ortega.

Hun forteller at urfolkene er ekstra sårbare av en annen årsak også, nemlig at det ikke finnes et eneste sykehus som behandler urfolk spesielt.

Sykepleier Vanda Ortega (32) er bekymret for coronavirussituasjonen blant urfolk i Manaus og i resten av Amazonas. – Urfolkene er sårbare rent immunologisk, sier hun. Foto: Lucas Silva

– Liten kulturell forståelse

– Vi har ingen sykehus som tar hensyn til urfolks kultur, sier sykepleieren.

Hun forteller at mange av urfolkene for eksempel er svært engstelige for sprøyter, i tillegg til at de ikke er vant til maten som serveres på sykehus. De foretrekker også hengekøyer i stedet for senger.

– Resultatet er at mange av dem lar være å dra på sykehuset. De tar heller sjansen på å dø i sine egne samfunn enn å dra på sykehuset, hvor alt er annerledes enn det de er vant til, sier Ortega.

Omtrent 10 prosent av alle smittetilfeller i Brasil, finnes i Amazonas. I Manaus og de andre byene i Amazonas meldes det om fulle sykehus og om kirkegårder og krematorier som har problemer med å henge med på det stigende antall døde av covid-19.

Per 17. mai meldte Brasils urfolksorganisasjon APIB om 102 coronarelaterte dødsfall blant urfolk.

Iquitos i Peru: Pasienter på plaststoler

Også i en annen stor jungelby, Iquitos i Peru, er det utbredt bekymring over den kaotiske coronasituasjonen.

Ved byens eneste såkalte covid-sykehus, Hospital Regional Felipe Arriola Iglesias, sitter Alberto Matus Muñoz ved siden av sin mor, som er innlagt med coronasymptomer. Det er ingen coronatester å oppdrive, så coronapasientene vurderes utfra hvilke symptomer de har.

– Vi var på ingen måte forberedt for denne situasjonen, forteller Alberto Matus Muñoz.

Sykehuset har flere pasienter enn de har senger, så noen ligger i stedet i plaststoler som er satt mot hverandre.

Her fraktes den coronasmittede urfolksskuespilleren Antonio Bolivar (75) fra sykehus til sykehus, mens sønnen Cristian (40) fulgte etter på motorsykkel. Bolivar døde senere på sykehus. Foto: Lucho Gomez

Alberto er bekymret over den ekstremt begrensede tilgangen til behandling og medisin.

– Etter at moren min ble innlagt hersket det i starten forvirring knyttet til medisinen hun skulle få. Kanskje den hadde forsvunnet fra sykehuset? Til slutt fikk vi også en oksygenflaske som nesten var tom. Det er det som bekymrer meg aller mest, at det ikke er mulig å skaffe surstoff, sier Alberto Matus Muñoz.

Han holder moren sin i hånden mens hun ligger på sykehussengen og får det tiltrengte og svært ettertraktede oksygenet.

Eks-minister: – Situasjonen er katastrofal

Tidligere viseminister for flerkultur, Elena Burga, som opprinnelige er fra Iquitos og følger situasjonen tett, er ekstremt bekymret over situasjonen i Amazonas-regionen Loreto og i Amazonas generelt:

– Situasjonen er katastrofal – og Loreto er ett av områdene som er hardest rammet. Det er ikke oksygentanker å oppdrive. Og det er svært mange som har dødd på grunn av surstoffmangelen. Ved flere av sykehusene har de viktigste legene bare dødd, forteller Elena Burga, som også prøver å følge situasjonen blant urfolk inne i Amazonas.

– Det er umulig å vite hvor mange urfolk som er smittet og døde, for det finnes ingen testing eller registreringer i de områdene. Men det vi hører fra landsbyene er at coronaviruset har nådd flere ulike urfolk i Amazonas, forteller Elena Burga.

Colombia: Urfolksskuespiller døde

Fra Peru reiser vi videre til Colombias jungelhovedstad, Leticia. Et covid-dødsfall blant urfolk var da urfolksskuespilleren Antonio Bolivar døde, 75 år gammel. Dødsfallet har stor symbolsk kraft, siden Bolivar er kjent fra den berømte filmen «Embrace of the Serpent» der han spiller shamanen Karamakate.

Hans 40 år gamle sønn, Cristian Mauricio Bolivar, forteller hvor uhyre vanskelig det var å få faren til behandling på et sykehus i Leticia. Han kjørte selv motorsykkel ved siden av ambulansen med faren, fra sykehus til sykehus.

– På et tidspunkt stoppet vi bare på sykehusets parkeringsplass, for beskjeden fra legene var at de ikke hadde plass til flere pasienter, husker Cristian.

Han forteller også hvor ekstremt vanskelig det var å få tak i surstoff.

Mange coronaofre har blitt gravlagt ved den offentlige kirkegården Nossa Senhora Aparecida i Manaus, Brasil. Foto: Lucas Silva

Ble testet etter sin død

Til slutt ble faren innlagt på sykehuset San Rafael de Leticia i noen dager, hvor sønnen ikke fikk mulighet til å følge med på hva slags behandling faren mottok. Torsdag 30. april fikk han en telefon fra sykehuset. Faren hans hadde blitt lagt i respirator, men hadde senere dødd av hjertestans.

– Man ønsker jo bare at folk skal få dø en naturlig død, og ikke av covid-19. Med det er det alle dør av nå, sier han.

Cristian savner den bestandig sprudlende og glade faren sin og tenker at sykdomsforløpet kunne ha endt annerledes:

– Hvis han hadde fått en skikkelig, bedre behandling på sykehuset, hadde han kanskje ikke vært død. Jeg vet ikke engang hva slags behandling faren min fikk på sykehuset, jeg vet ingenting. Det eneste de sa var at han døde etter mistanke om covid-19.

Antonio Bolivar ble testet for corona da han var innlagt på sykehuset, men resultatet kom først etter at han var død.

Ecuador: Smitten har nådd «de små folkene»

I den ecuadorianske delen av Amazonas er det særlig bekymring knyttet til de veldig små urfolkene, blant dem Sekopai-urfolket, hvor det er registrert 15 coronasmittede og to av de eldre har dødd. Tallene høres kanskje små ut, men det er en ekstremt urovekkende situasjon for et urfolk som bare teller 744 personer totalt. Det har ført til at Den interamerikanske menneskerettighetskommisjonen har uttrykt særskilt bekymring for Sekopai-folket i Ecuador.

Også blant Waorani-folket i Ecuador ble det nylig registrert smitte. Til sammen er fire waoranier smittet så langt. Det er også en særlig bekymringsverdig situasjon, for waoraniene lever tett på områder hvor det bor såkalt ukontaktet urbefolkning, mennesker som lever i frivillig isolasjon fra omverdenen. Det gjør dem til de kanskje aller mest sårbare i møte med sykdommer som covid-19.

Situasjonen i hele Amazonas er kritisk, understreker lederen av urfolkenes paraplyorganisasjon i regionen:

– Amazonas befinner seg i en unntakstilstand. Vi trenger internasjonal hjelp. Hvis vi fortsetter å vente på vertslandene, vil våre urfolk fortsette å dø. Og vi ønsker ikke å dø ut, sier Gregorio Díaz Mirabal, leder for COICA.

