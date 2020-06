Over en million mulige coronatilfeller i Jemen

London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) anslår at det i et verst tenkelig scenario kan bli 85.000 coronarelaterte dødsfall i landet.

Studien er støttet av den britiske regjeringen.

James Cleverly, som i den britiske regjeringen er statssekretær med ansvar for blant annet Midtøsten, er dypt bekymret for de økende smittetallene i Jemen.

– Alle parter i konflikten må samarbeide med FN for å sikre tilgang til mat og medisiner, sier han i en pressemelding.

Fakta om krigen i Jemen: * Republikk på Den arabiske halvøy med anslagsvis 29 millioner innbyggere. * En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen som hadde tatt kontroll over Jemens hovedstad Sana noen måneder tidligere. * De forente arabiske emirater deltar i koalisjonen og har soldater på bakken i det sørlige Jemen. Det samme har Sudan. * Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført tusenvis av flyangrep i Jemen. Alle parter i konflikten anklages for krigsforbrytelser. * Iran støtter houthienes opprør, men FN-granskere har konkludert med at det ikke foreligger beviser for store våpenleveranser fra Iran. * Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår at over 100.000 mennesker er drept i krigen. * Ifølge Yemen Data Project er det gjennomført over 20.000 flyangrep. * Over 4 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut. * Krigen har utløst det FN beskriver som den verste humanitære krisen i vår tid. * 20 millioner går til sengs hver kveld uten å vite når de får sitt neste måltid, 14 millioner av dem trenger umiddelbar humanitærhjelp.

Dyster hverdag

Lenge før pandemien slo FN fast at Jemen er rammet av verdens verste humanitære krise. Landet har i årevis vært slagmark for katastrofale krigshandlinger begått av Iran-støttede Houthi-opprørere og en saudiledet og USA-støttet koalisjon alliert med Jemens eksilregjering.

I tillegg til krigshandlingene er folk rammet av sult og kolera – og nå coronaviruset.

– Mange orker ikke å bry seg lengre, her er død og tragedie en del av hverdagen, sier en innbygger i hovedstaden Sana til nyhetsbyrået TT.

Toppen av isfjellet

FN anslår at bare halvparten av landets helsevesen nå er i drift. Det som er igjen, er i ferd med å kollapse, advarer hjelpeorganisasjoner.

Leger Uten Grenser beskriver katastrofale scener på covid-klinikken i havnebyen Aden sør i Jemen.

Antallet pasienter beskrives som «toppen av isfjellet» sammenlignet med hvor mange som faktisk har blitt syke eller dødd av covid-19.

Det til tross for at Aden har bedre tilgang til utstyr og helsepersonell enn mange andre deler av Jemen, der enkelte områder er helt uten leger.

Store mørketall

Det første tilfellet av coronavirus ble påvist i Jemen i april. Siden er det bekreftet under 1.000 tilfeller. Men testkapasiteten er lav og mørketallet enormt, ifølge Auke Lootsma ved FNs utviklingsprogram UNDP i Jemen.

Esker med medisinsk utstyr desinfiseres etter ankomst i Sana. Foto: AP

– Vi har ingen anelse om hvor mange som egentlig er smittet. Myndighetene har gitt opp smittesporingen ettersom viruset sprer seg så raskt, sa han på et nettseminar forrige uke.

– Vi kommer sannsynligvis aldri til å få greie på det reelle omfanget. Men vi vet at dette er ødeleggende for Jemen, tilføyer Lootsma.

Sykehus bombet

Over 100.000 mennesker anslås å ha blitt drept siden Saudi-Arabia i spissen for en regional koalisjon gikk til krig mot Houthi-opprørerne for over fem år siden.

Sykehus, skoler, vannverk, renseanlegg og elektrisitetsforsyning er bombet, og hvor mange som har bukket under av sult og sykdom, vet ingen.

Allerede før krigen brøt ut, var Jemen et lutfattig land.

20 millioner mennesker går hver kveld til sengs uten å vite når de får sitt neste måltid, og over 4 millioner er på flukt i eget land, ifølge FN.

