Saudi-Arabias selvpiskende PR-strategi: – De skyter seg selv i foten gang på gang

– Vi bør applaudere endringer som er til det bedre, men også ta det med en klype salt. Det er viktig å fortsatt være kritiske og stille spørsmål ved hvordan landet drives og ikke falle for PR-knepene, sier Saudi-Arabia-kjenner Reier Møll Schoder til ABC Nyheter.

Reier Møll Scoder har fulgt Saudi-Arabia tett og står blant annet bak bloggen Den arabiske halvøy. Foto: AHO

Sharia-styrte Saudi-Arabia meldte forrige uke at de avskaffer dødsstraff for mindreårige kriminelle. Dagen før meldte landets at de avskaffer pisking som straffemetode. ABC Nyheter tok kontakt med Schoder for å høre om dette faktisk er en god nyhet fra det sterkt konservative og i høyeste grad omstridte landet på den arabiske halvøy.

– Det er vanskelig å gi et godt enten-eller svar. Sånn som jeg ser det, er det alltid positivt å lette på de strenge reglene de har blitt kritisert for, sier Saudi-Arabia-kjenneren, men presiserer:

– Da Amnesty gikk gjennom dokumentene om disse lettelsene, så var det ikke så tydelig likevel som man først trodde. De kom det frem at det likevel er åpning for å gi mindreårige dødsstraff for terrorisme. Da mister lettelsene litt sin verdi, sier han.

– Andre deler av straffesystemet i Saudi-Arabia inkluderer amputasjoner, og få øyet trykket ut. Det er mange groteske straffemtoder vi oppfatter som middelalderske, som stammer fra en tolkning av sharia . Så spørsmålet er om dette er et ledd av en pakke hvor de skal gå bort fra alle disse straffemetodene, sa seniorrådgiver i Amnesty Ina Tin til NRK, da nyheten om at landet gikk bort fra pisking kom.

– Skyter seg selv i midt i foten

Reier Møll Schoder har selv jobbet i den norske ambassaden i Saudi-Arabia og driver bloggen Den arabiske halvøy. Han følger landet tett og sier dobbeltkommunikasjonen derfra fører seg inn i en lang vaklende pr-kampanje.

– De skyter seg selv i midt i foten, som de ofte gjør når de går inn i en sak og ting viser seg å ikke være så åpenbare som man først trodde.

Schoder berømmer samtidig menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty og myndighetspersoner som har lagt press på landet for å få frem at dette kan man ikke akseptere.

Den saudiarabiske bloggeren Raif Badawi soner en dom på ti års fengsel og er også idømt 1.000 piskeslag og en millionbot etter å ha utfordret kongefamilien i Saudi-Arabia. Her fra en demonstrasjon for hans løslatelse i Berlin. Foto: Reuters / NTB scanpix Foto: Jakob Ratz / Demotix

– For at de skal bli en akseptert del av verdenssamfunnet, så må de myke opp straffesystemet, som ses på som middelaldersk. Saudi-Arabia vil selvfølgelig aldri innrømme at de lar seg påvirke, men det er min tolkning.

Han tror presset fra potensielle investorer kan ha større påvirkning enn øvrig politisk press.

– Skal man bruke pengene der så bør man gjøre en grundig sjekk, og stille krav. Jeg vet KLP har gjort dette da de vurderte å investere i landet og jeg har mer tro på en slik fremgangsmåte for å få landet til å endre seg enn politisk press.

Trenger investorer

– Saudi-Arabia trenger eksterne investorer for å skape arbeidsplasser og bli mindre avhengige av oljeproduksjonen. De ønsker å skape et inntrykk på at de ligner mer på sine naboer, De forente arabiske emiratene og Qatar. De vil markedsføre seg som et sted man ønsker å investere i. Om et stort selskap vurderer å investere i et land der deres arbeidere risikerer å bli pisket, så kan det være en god grunn til å holde pengene tilbake. Jeg tenker det kan være én av grunnene.

Langtidvisjonen for å gjøre landet mindre oljeavhengig heter Saudi Vision 2030 og landet trenger da å få inn eksterne investorer som vil spytte penger inn i landet. I visjonen skal områder som helse, utdanning, infrastruktur og turisme satses på i landet fremover.

Uerfaren og naiv

Saudi-Arabia, med den omstridte kronprinsen Mohammad bin Salman i spissen, kjenner fortsatt på kritikken etter drapet og parteringen av journalist Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul i 2018. Svært mye tyder på at kronprinsen hadde bestilt drapet.

– For mange kom kronprinsen inn som et frisk pust, men mange av oss som kjenner landet bedre, har vært skeptiske til ham fra starten av. Khashoggi-drapet blottla hans uerfarenhet og manglende forståelse for internasjonal politikk og medievirkelighet. Han prøver å styre kritikken utad som han styrer landet internt, sier Møll Schoder. Landet er formelt et kongelig enevelde, og styres i praksis av den 34 år gamle kronprinsen, som også er visestatsminister og finansminister under kong Salman bin Abdul Aziz.

Tente lys og bilder av den drepte journalisten Jamal Khashoggi plassert utenfor Saudi-Arabias konsulat i Istanbul, der 59-åringen ble drept. Foto: Lefteris Pitarakis / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Truet verdens rikeste

Saudi-eksperten peker på hackingen av verdens rikeste mann, Jeff Bezos for å presse Washington Post til å slutte å skrive negative saker om landet. Bezos eier avisen og den drepte Khashoggi var skribent i den. Saudi-Arabia har avvist at de sto bak hackingen, til tross for sterke bevis fra amerikanske føderale myndigheter.

Tonen var god mellom president Vladimir Putin og Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman da de møttes på G20-toppmøtet i Buenos Aires i 2018. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Dette ville aldri en mer erfaren statsleder gjort, og bli tatt for det. Han har mistet mye anseelse der. Å fjerne noen straffemetoder tror jeg ikke i seg selv vil fjerne ryktet som han har nå. Da må landet åpne opp ganske drastisk og gi etter for press fra menneskerettighetsorganisasjoner og politiske allierte. Han må gjøre mye riktig fremover, og han har frem til nå stort sett gjort mye feil, sier Schoder.

– Den villeste avgjørelsen til nå

Han påpeker at kanskje noe av det mest skadelige kronprinsens har gjort geopolitisk, skjedde nå under i coronakrisen. Landet startet en oljepriskrig bare dager før Erna Solberg gikk på talerstolen og meldte at Norge stengte ned landet for å bekjempe coronaviruset.

– Det er den villeste avgjørelsen som er gjort til nå. Han velger altså å starte en oljepriskrig samtidig som corona var på trappene. Man trenger ikke være ekspert for å kunne se at etterspørselen kunne gå ned når et virus truer verdenssamfunnet. De har virkelig skutt seg selv dobbelt i foten, sier Møll Schoder.

Etter at Saudi-Arabias statlige oljegigant Aramco økte produksjonskapasiteten, sank prisen på olje som en stein. Første kvartal falt oljeinntektene til landet, som er verdens største oljeeksportør, med 24 prosent.

Spilt Trump rundt lillefingeren

Oljepriskrigen har også ført kronprinsen på kant med sine allierte. Donald Trump var lite imponert over at saudiaraberne forsøkte å konkurrere ut amerikansk skiferolje.

– Det er også spennende å se hvem som er smartest av dem. Man kan si mye om bin Salmans avgjørelser, men det kan også diskuteres om Trump er stort klokere. Saudiaraberne har jo til nå spilt ham rundt lillefingeren og behandlet ham som en konge da han besøkte landet. Det er ingen tvil om at de er interessert i å få ham gjenvalgt, og kan være villig til å gi ham noe så han fremstår som den rette mannen for det amerikanske folket, spekulerer Schoder.

USAs president Donald Trump (t.h.) sammen med sin kone Melania, Saudi-Arabias kong Salman (i midten) og Egypts president Abdel Fattah al-Sisi (t.h.) under besøket i Riyadh i Saudi-Aabia i 2017. Foto: AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Det saudiarabiske investeringsfondet (PIF) har de siste årene investert stort i utlandet. I kjølvannet av coronakrisen har de kjøpt seg stort opp i blant annet Equinor. Ifølge E24 er fondet nå den niende største aksjonæren i Equinor. Fondet er på over 3000 milliarder kroner og kontrolleres av bin Salman.

Tar opp kampen på fotballbanen

Det er spesielt på en arena Saudi-Arabia ønsker å etterligne naboene; på fotballbanen. Amnesty International har advart Premier League om å godkjenne at klubben Newcastle United selges til PIF.

– Premier League setter seg selv i fare for å la seg bruke av folk som vil bruke ligaens glamour og prestisje for å skjule handlinger som er dypt umoralske, i strid med folkeretten og på kant med Premier Leagues og hele fotballsamfunnets verdier, skriver Amnesty-direktør Kate Allen i et brev til Premier League-direktør Richard Masters.

Her er bin Salman ifølge Schoder tydelig inspirert av suksessen til emiratene i Manchester City. Eierne spyttet mye penger inn i klubben og bygget raskt infrastruktur og sportslig suksess.

– De brukte også mye penger for å hjelpe befolkningen i nærområdet i Manchester og endte opp med at klubbens supportere ikke bare forsvarer klubben, men også eierne når de møter kritikk, sier han.

Noen har plassert et "solgt"-skilt ved inngangen til Premier League-klubben Newcastle Uniteds hjemmebane. Klubben blir trolig solgt til det saudiarabiske investeringsfondet, som en del av planen til Mohammed bin Salman om å gjøre det samme som emiratene fikk til med Manchester City. Foto: Lee Smith / Reuters

«Idrettsvasking»

– Saudiaraberne ønsker definitivt å få til noe lignende i Newcastle. Det er et underutviklet område nord i England som ser litt på resten av landet som fiender. Så om de spytter inn masse penger og klarer å få utviklet området og skaper arbeidsplasser der, så vil de få mye lokal goodwill. Samtidig vil da lokale bedrifter og politikere i området ikke like fritt kunne komme med kritikk mot regimet, da de kan risikere at eierne trekker seg og støtten ut av området, sier eksperten.

Kritikerne kaller dette et klassisk forsøk på «idrettsvasking», bruk av idrett til å avlede oppmerksomheten fra landets brudd på menneskerettighetene.

