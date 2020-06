Saudi-koalisjonen er ute av FNs svarteliste

Den årlige rapporten «Barn i væpnede konflikter» ble offentliggjort sent mandag kveld, norsk tid. Der går det fram hvilke land som har begått forbrytelser mot barn i krig og som er blitt svartelistet. Etter flere år på den todelte listen er Saudi-koalisjonen nå ikke lenger å finne i oversikten.

Både Redd Barna internasjonalt og i Norge reagerer på at landene i koalisjonen ikke lenger er å finne på svartelisten, bare dager etter siste angrep hvor fire barn var blant de tretten drepte i et flyangrep i Jemen.

Generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna sier hun er skuffet over at FNs generalsekretær António Guterres nok en gang har gitt etter for politisk press og dermed lar mektige land komme seg unna med krigsforbrytelser.

– Hårreisende

– Koalisjonen er fremdeles delaktig i drap og lemlesting av barn, bombing av skoler og sykehus i Jemen, og fortsetter å bidra til at verdens verste humanitære krise bare blir enda verre. Det er hårreisende at rike og mektige land kan kjøpe seg fri på denne måten, sier Lange.

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna, sier hun er skuffet over at FNs generalsekretær António Guterres nok en gang har gitt etter for politisk press og dermed lar mektige land komme seg unna med krigsforbrytelser. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

I rapporten går det fram at det er avdekket over 25.000 dokumenterte overgrep mot barn i 2019. Om lag 60 parter i væpnede konflikter beskrives som ansvarlige for at barn er blitt ofre for drap, grov vold, bortføring, seksuelle overgrep, angrep mot skoler eller sykehus og nektelse av tilgang til humanitær hjelp.

Saudi-Arabia er ikke det eneste krigførende landet som ikke er å finne i årets oversikt. Heller ikke USA, Russland eller Israel er nevnt på listen.

100.000 drepte

Jemen har vært herjet av konflikt siden houthi-opprørere tok kontroll over hovedstaden Sana og andre byer i 2014. Krigen ble kraftig trappet opp da en koalisjon med Saudi-Arabia i spissen sluttet seg til kampen mot houthiene i 2015. Da hadde opprørerne erobret store deler av Nord-Jemen.

Krigen har krevd over 100.000 menneskeliv og utløst verdens verste humanitære krise, der millioner av mennesker trues av sult og mangel på medisiner og helsehjelp.

– Denne tragedien beviser at selv om mange har mistet konflikten i Jemen ut av syne, er krigen langt fra over. Millioner av barn er fanget i en malstrøm av vold, frykt, feilernæring og sykdom mens bombene faller rundt dem og covid-19 sprer seg, sier landsjef for Redd Barna i Jemen, Xavier Joubert.

Drev utpressing

Tidligere generalsekretær i FN, Ban Ki-moon ga i 2016 etter for press fra den saudiarabiske regjeringen og fjernet landet fra svartelisten.

I ettertid sa han imidlertid at Saudi-Arabia hadde drevet utpressing mot FN ved å true med å trekke støtte til flere FN-prosjekter, blant annet til palestinske flyktninger, skriver Human Rights Watch, som også fordømmer at Guterres nå har fjernet landet fra svartelisten.

– Til tross for sin svorne erklæring om forpliktelse til menneskerettighetene har generalsekretær Guterres ignorert gjentatte forespørsler om å utarbeide en faktabasert svarteliste og fortsetter å logre med halen for mektige land, sier avdelingsdirektør Jo Becker i HRW i en uttalelse.

