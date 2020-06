Amnesty anklager kroatisk politi for tortur av asylsøkere

Menneskerettighetsorganisasjonen har intervjuet flere afghanske og pakistanske asylsøkere, som ble pågrepet av kroatisk spesialpoliti i Plitvice-området i slutten av mai.

Politifolkene skjøt i lufta, bandt mennene fast, slo dem med metallstenger, batonger og pistolkolber, og smurte deretter matrester i de blødende sårene, i håret og på klærne deres.

– De tok bilder av oss med telefonene sine, og de sang og lo, forteller Amir, en av ti menn som ble mishandlet.

Ahmed fikk brudd i armen og nesen og måtte sys i bakhodet etter mishandlingen. 30 år gamle Tariq havnet i rullestol, går det fram av rapporten.

– De begynte å slå hodet mitt med kolben på en pistol mens jeg lå på bakken. Jeg forsøkte å beskytte meg med hendene, men de sparket meg og slo hendene mine med metallstenger, forteller Tariq.

Tvunget til å gå

Etter nesten fem timer med mishandling, ble mennene overlatt til kroatisk grensepoliti. Deretter ble de plassert i to varebiler, kjørt til grensa mot Bosnia og fikk beskjed om å gå.

– De ble helt satt ut da de så hvordan vi var behandlet. Vi var dynket i blod og helt ute av oss. Vi kunne så vidt stå på beina, langt mindre gå til fots i timevis til Bosnia, men de ba oss om å gå. De ba oss om å bære dem som ikke var i stand til å gå selv, forteller Faisal.

Fem av mennene greide å ta seg fram til et mottakssenter i Velika Kladusa i Bosnia, drevet av Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Fem andre maktet ikke å gå så langt, men ble funnet av hjelpearbeidere og hjulpet til senteret.

Kritiserer EUs taushet

Amnesty har intervjuet legene som behandlet mennene etter mishandlingen. De går god for det mennene forteller og sier at skadene er i tråd med de forteller at de ble utsatt for.

– EU kan ikke lenger forholde seg tause og overse voldsbruken og overgrepene fra kroatisk politi langs grensa. Tausheten gjør det mulig for gjerningsmennene, ja til og med oppmuntrer dem til å fortsette med disse overgrepene uten at det får konsekvenser, sier nestlederen for Amnestys virksomhet i Europa, Massimo Moratti.

– EU-kommisjonen må etterforske de siste rapportene om forferdelig politivold mot migranter og asylsøkere, sier han.

Siste i rekken

Hendelsen som dokumenteres av Amnesty, er bare de siste i en lang rekke tilsvarende anklager som rettes mot kroatisk politi.

The Guardian skrev i begynnelsen av mai om en tilsvarende hendelse, der en gruppe asylsøkere som ankom Kroatia ble stanset av politiet, banket opp, spraymalt på hodet og tvunget tilbake over grensa.

De som ankommer landet får ofte bagasje ødelagt og mobiltelefoner knust, før de blir tvunget tilbake over grensa, ifølge rapportene. Noen skal også ha blitt fratatt klær og sko og tvunget til å gå barbeint i snøen i timevis og krysse iskalde elver.

Seks av ti asylsøkere og migranter som behøver legehjelp når de ankommer IOM-senteret i Velika Kladusa, har skader som de forteller at de fikk av kroatisk politi etter å ha forsøkt å krysse grensa, sier en lege ved senteret.

Kroatias innenriksdepartement tilbakeviser anklagene om politibrutalitet og mishandling av migranter og asylsøkere.

