Overlevde corona – fikk sykehusregning på 10,8 millioner kroner

Da 70 år gamle Michael Flor tidligere i år ble innlagt på sykehuset med påvist coronavirus, hang livet hans i en tynn tråd. På et tidspunkt var legene overbevist om at han ikke ville overleve, og en sykepleier holdt telefonen inntil øret hans slik at kona og barna kunne få si farvel til ham. Men på mirakuløst vis kom han seg til hektene igjen, og Flor fikk raskt tilnavnet «mirakelbarnet» av de sykehusansatte.

Etter 62 dagers innleggelse kunne Flor omsider reise tilbake til sitt hjem i Seattle og komme til hektene igjen. Så kom det en forsendelse i posten, og Flors hjerte var nær ved å stanse nok en gang da han sjekket innholdet:

Den totale regningen for å ha overlevd coronaviruset er beregnet til nøyaktig 1.122.501,04 dollar – altså i overkant av 10,8 millioner norske kroner. Den fulle regningen er solide 181 sider lang.

– Jeg åpnet den og utbrøt «fy f***», sier Flor til The Seattle Times.

Tryglet kona



Flor forteller at mens han var innlagt, hadde han i bakhodet at dette kunne bli et dyrt opphold. Han var bevistløs det meste av tiden, men kona Elisa Del Rosario husker mannen på et tidspunkt hadde våknet og gitt henne klar beskjed:

– Du må få meg ut herfra, vi har ikke råd til dette.

De 181 sidene forklarer i detalj hva regningen omfatter. Blant annet er Flor fakturert 93.937 kroner for hver av dagene han tilbrakte på intensivavdelingen. Totalt var han 42 dager i isolasjon, noe som alene kommer på 3,9 millioner kroner. 29 av disse dagene var han tilkoblet en mekanisk ventilator som er fakturert til den nette sum av 739.251 kroner.

Omkring en fjerdedel av regningen skyldes medikamenter som Flor måtte ha for å i det hele tatt overleve.

Føler skyld

Flor forteller til The Seattle Times at han følte på skyld mens han leste seg gjennom den omfattende regningen.

– Jeg føler meg skyldig over å ha overlevd. Jeg sitter med en følelse av «hvorfor meg? » Hvorfor fortjente jeg alt dette? Det å se de utrolige kostnadene gir definitivt den overlevende skyld, mener 70-åringen.



Ettersom Flor er godt forsikret, slipper han heldigvis betale det meste av gigantregningen. Det faktum at han ble rammet av covid-19 sørger samtidig for at han mest sannsynlig vil slippe å dekke noe som helst. Kongressen vedtok tidligere i år at det skulle øremerkes 100 milliarder dollar for å hjelpe sykehus og forsikringsselskapene med å dekke pandemikostnadene.

Etter å ha studert regningen for å ha overlevd corona, forteller Flor at både ham selv og familien setter store spørsmålstegn. Både ved det amerikanske helsesystemet, men også det faktum at kostnadene i seg selv er dobbelt så dyre per innbygger i USA sammenliknet med andre steder i verden.

– Frykten for sosialisme har alltid forhindret oss fra å garantere full helsehjelp for alle, mener Flor.

– Det var en million dollar som skulle til for å redde livet mitt, og selvfølgelig vil jeg si at det er vel anvendte penger. Men jeg vet også at jeg kanskje er den eneste som sier det.