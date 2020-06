Nå er svenske kjøpmenn frustrert: – Dette er en ren katastrofe

– Vi sa opp 30 personer direkte da Norge stengte grensen. Resten jobber 40 prosent, forteller daglig leder Kaj Hänninen ved Hypermat i Charlottenberg.

Ifølge SVT har butikken mistet 80 prosent av omsetningen etter at Norge stengte sine grenser mot Sverige.

Da Erna Solberg la fram de nye reiserådene fredag ettermiddag ble kun Finland, Island, Grønland, Færøyene og Danmark ansett å oppfyller de norske kravene om lave smittetall av Norges nærmeste naboland.

– Kartet er i ferd med å endres

Ett av regjeringens kriterier er at det ikke skal være mer enn 20 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere i uka i snitt for de siste to ukene. Kun den svenske øya Gotland innfrir dette kravet. Dermed må resten av Sverige se langt etter norske turister.

– Jeg trodde faktisk at man skulle finne en form for regional løsning for oss , sier kommunalråd i Strømstad, Kent Hansson (S), til Strömstad Tidning.

Coronakrisen rammer også eksport av svensk øl og cider, som har gått ned hele 98 prosent.

– Både små og store bryggerier sloss nå for sin framtid. Kartet er i ferd med å endres, og vi ser en omstilling rundt om i landet, sier administrerende direktør Anna-Karin Fondberg i Sveriges Bryggerier.

– Vi får bite tennene sammen

Sentersjefen ved Nordens største kjøpesenter, Nordby Shoppingcenter, deler skuffelsen.

– Nå har vi ventet i tre måneder, så får vi bite tennene sammen og håpe det løser seg om 14 dager. Gotland er et fantastisk sted. Men det var ikke den beskjeden vi ville ha, sier Ståle Løvheim til VG.

Næringslivet i grensebyen tjener enorme summer på handleglade nordmenn. I tillegg til dagsturer over grensen, eier nordmenn om lag 1.300 hytter i området. De legger igjen mye penger hver gang de krysser grensen.

– Dette er skuffende både for byen og kommunen. Det er alvorlig, spesielt for handelen. Vi er helt avhengig av kunder utenifra, sier Strömstad-ordfører Kent Hansson til NTB, og legger til:

– Vi blør og fortsetter å blø store penger

– Nå er det stor arbeidsledighet, og det er mange ungdommer som ikke får jobb i sommer. Vi hadde håpet på en gjenåpning av grensen. I vår region har vi nesten ingen smittede, påpeker Hansson.

Nå sier svenske kjøpmenn rett ut at det kun er et tidsspørsmål før det blir kroken på døren for mange.

– Vi blør og fortsetter å blø store penger. Det er klart at det finnes en grense for hvor lenge vi klarer det. Det er bedrøvelig. Det er en katastrofe, jeg finner ingen andre ord, sier Kaj Hänninen i Hypermat.

Norge varsler ny vurdering om 14 dager



Helsemyndighetene på Gotland er kritisk til den norske regjeringens åpning for at nordmenn kan reise dit i sommer.

– Jeg har problemer med å forstå rasjonaliteten bak beslutningen, sier smittevernlege Maria Arnér i Region Gotland til Dagens Nyheter.

Den norske regjeringen skal vurdere situasjonen kontinuerlig, og kartet over tillatte områder vil bli oppdatert minst hver fjortende dag.

