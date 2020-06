En ny undersøkelse gjennomført av TNS Kantar for NAF, viser at coronatiltakene som er blitt innført i byene kan medføre permanent endring i innbyggernes reisevaner. Undersøkelsen som er gjennomført mellom 24. og 29. april, viser at én av ti i befolkningen og hele en av seks i sentrale strøk oppgir å ville endre reisevalgene sine.

– Folk peker på at de vil reise mindre med kollektiv og heller ta bilen, gå eller sykle. Dette kan få store følger for kollektivselskapene som allerede har fått en kraftig økonomisk knekk i tiden restriksjonene har vart, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, i en pressemelding.

Undersøkelsen, der totalt 1013 personer har respondert, viser at ni prosent på landsbasis oppgir at de vil endre reisevanene sine selv etter opphevingen av corona-restriksjonene. Hele 16 prosent i de mest sentrale områdene svarer det samme.

Av de som oppgir at de vil komme til å endre reisevanene sine, svarer 51 prosent at de vil komme til å ta mindre kollektiv, 41 prosent vil bruke beina mer, 30 prosent vil benytte sykkel mens 24 prosent vil kjøre mer personbil.

– Dette kan forsterke problemer som allerede eksisterer i byene. Kollektivselskapene kan få varig lavere inntjening fremover. I tillegg var bompengeinntjeningen i flere byer lavere enn politikerne hadde anslått allerede før corona-krisen. Det går direkte utover investeringene i kollektivtransporten. Det må ikke bli slik at bompengene økes for å ta igjen det tapte, mener Ryste.

67 prosent oppgir at de ikke vil endre reisemåte. Hele 54 prosent av de som bor i de minst sentrale strøkene, oppgir at de ikke har alternativ når det kommer til hverdagsreiser. Til sammenlikning er det kun 17 prosent i de mest sentrale områdene som oppgir det samme.