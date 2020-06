Om morgenen den 7. oktober 1998 er tenåringen Aaron Kreifel ute med terrengsykkelen sin på den solsvidde prærien en kilometer utenfor byen Laramie, sørøst i den amerikanske delstaten Wyoming. Han gjør et triks med sykkelen som ender med knall og fall, men Kreifel er rask til å komme seg på beina igjen.

Mens han børster av seg jord og støv, fanger blikket hans plutselig en merkelig skikkelse på et gjerde ikke så langt unna. Det minner mest av alt om et fugleskremsel, men det er noe ved skikkelsen som får ham til å sykle nærmere for å undersøke.

Så ser han plutselig at det er et virkelig menneske som henger på gjerdet, med klær og ansikt dekket av blod.

Politioffiser Reggie Fluty er den første til å ankomme åstedet. Synet som møtte henne er for alltid etset inn i hukommelsen, hun husker hvordan hun måtte slite for å åpne guttens munn for å frigjøre luftveiene. Kroppsbygningen får henne først til å tro at han er et barn. Han er bevisstløs og puster knapt.

– Gutten min, jeg er her, du kommer til å bli bra. Hold ut, ikke gi opp. Kom igjen, du kan klare dette, gjentar Fluty mens hun desperat forsøker å holde liv i ham.

VIDEO: I 2015 kom den prisbelønte dokumentaren «Matt Shepard Is A Friend of Mine» som forteller historien om Shepard, samtidig som den setter søkelyset på hatkriminalitet i USA

Banket opp og voldtatt

Matthew Wayne Shepard kom til verden 1. desember 1976 i Casper, Wyoming, som eldste sønn av Dennis og Judy Shepard. Da han var fem år gammel, ble lillebroren Logan født og de to brødrene var tett sammensveiset. I barndommen ble han beskrevet som vennlig overfor klassekameratene, men den spinkle, lave kroppsbygningen og mangelen på atletiske ferdigheter gjorde ham til et yndet mobbeoffer.

Matthew Shepard sammen med foreldrene Judy og Dennis. Foto: The Matthew Shepard Foundation/AP

Shepard ble tidlig interessert i politikk og deltok i sin første politiske kampanje tidlig i ungdomsårene. Han hadde sterke meninger, hvilket bekymret moren som fryktet han en dag skulle møte noen som ville gi ham en rett høyre tilbake. Foreldrene har beskrevet ham som en optimistisk og aksepterende ung mann. Han trodde på likestilling og stod opp for aksept for ulikheter.

Selv skulle Shepard oppleve både verbal og fysisk mishandling som følge av sin homofile legning. Under en skoletur til Marokko ble han banket opp og voldtatt av en gjeng med lokale menn. Overgrepet resulterte i panikkanfall og depresjoner, og etter hvert ble han avhengig av beroligende midler.

Shepard kunne flere språk etter å ha gått på en internasjonal skole i Sveits, og han var interessert i teater og politikk. Etter å ha bodd med familien i Saudi-Arabia noen år i forbindelse med farens ingeniørarbeid i oljeindustrien, vendte Shepard tilbake til USA og startet på studiene i statsvitenskap og språk ved Universitetet i Wyoming.

Matthew Shepard, fotografert en gang i 1995. Foto: Zeina Barkawi/The Matthew Shepard Foundation/AP

Shepard kom ut av skapet som tenåring og 21-åringen var siden hele veien åpen om sin homofile legning. Han var engasjert når det kom til homofiles rettigheter, og den store yrkesdrømmen var å bli diplomat.

– Vi følte han endelig var i ferd med å komme seg igjen etter overfallet og bli sitt gamle jeg, fortalte Judy Shepard i et intervju med BBC.

– Og så skjedde dette.

Utga seg for å være homofile

Tirsdag kveld 6. oktober ankom Matthew Shepard baren «Fireside Lounge». Tidligere på kvelden hadde han møtt noen venner for å planlegge et LHBT-relatert arrangement på universitetsområdet, men ingen av dem hadde takket ja til forslaget hans om å avslutte med en halvliter.

Ikke lenge etter at han hadde bestilt seg en øl i baren, kom Shepard i kontakt med to jevngamle taktekkere – Russel Henderson og Aaron McKinney. Samtalen fløt lett og Shepard slappet av i selskap med de to som utga seg for å være et homofilt par. Men sannheten skulle vise seg å være en annen: de hadde valgt seg ut den spedbygde studenten som sitt neste ransoffer.

– I sin egen uttalelse, fortalte McKinney at han og Russell gikk inn på barens toalett. Der ble de enige om å utgi seg for å være homofile for å prøve å vinne Matthews tillit , fortalte sheriff i Albany County, Dave O’Malley i et intervju med BBC i 2018.

– Spørsmålet om seksuell orientering sto sentralt helt fra begynnelsen av deres kontakt med ham, fortsetter O’Malley som selv var sjefsetterforsker på saken.

Når ølen var drukket opp og barregningen betalt, tilbød de å kjøre Shepard hjem. Shepard så ingen grunn til å tvile på deres motiver og takket ja. Så forsvant de ut døren og gikk mot McKinneys pick-up på parkeringsplassen.

Brutale hodeskader

Etter at de hadde satt seg i bilen, trakk McKinney frem en Smith and Wesson revolver som han slo Shepard med. De rev til seg lommeboken hans som inneholdt 20 dollar. Men i stedet for å kaste ham ut av bilen, tok de ham med seg til et avsidesliggende sted en kilometer utenfor byen. Henderson fant noen tøyrester i bilen som han brukte til å binde offeret til et gjerde.

Så startet mishandlingen.

På dette bildet fra 1999, ser vi et kors av steiner som er blitt lagt ved stedet der Matthew Shepard ble brutalt mishandlet og etterlatt. Foto: AP Photo/Ed Andrieski

I intervjuet med BBC forteller O’Malley at den forskremte studenten ble slått med den butte enden av revolveren mellom 19 og 21 ganger mens han tryglet for livet sitt.

– De eneste gangene jeg har sett slike voldsomme skader, har vært hos ofre for trafikkulykker i høy hastighet som har resulterte i ekstremt brutale kompresjonsbrudd på hodeskallen, sier han.

Da mishandlingen var ferdig, rev de av ham skoene hans og etterlot ham hengende hjelpeløs på gjerdet i den iskalde nattelufta. Først 18 timer senere skulle Shepard bli oppdaget Aaron Kreifel – fremdeles festet til gjerdet.

– En mors verste mareritt

Det var tannreguleringen som gjorde at Judy og Dennis Shepard klarte å kjenne igjen sønnen sin der han lå i sykehussengen. Ansiktet var dekket av bandasjer og sting, og det var surret en stram bandasje rundt hodet hans der det endelige slaget hadde knust hjernestammen. Fingrene og tærne var krummet, og det var slanger over hele kroppen for å hjelpe ham med å holde seg i live.

– Et av øynene hans var åpne slik at du kunne se de blå øynene hans. Det stakk en slange ut av munnen slik at tannreguleringen kom til syne. Det var ingen tvil om at det var Matthew, mintes foreldrene i et intervju med BBC i 2018.

– Det er en mors verste mareritt, sa Judy.

Matthew Shepard var ved bevissthet da han ble fraktet til sykehuset, men tilstanden var svært alvorlig. Han hadde blitt slått i hodet totalt mellom 18-21 ganger, og ansiktet og klærne var fulle av blod. Foto: The Matthew Shepard Foundation

Shepard var blitt påført enorme skader på hode og hjerne som forhindret kroppens evne til å regulere hjerterytme, kroppstemperatur og andre vitale funksjoner. Man fant også flere kuttskader på hode, ansikt og nakke. Skadene var for alvorlige til at han kunne opereres.

Familien, som frem til da hadde oppholdt seg i Saudi-Arabia, kom rett hjem til USA tre dager etter overfallet. Der oppdaget de at voldshendelsen hadde resultert i overskrifter i alle medier.

New York Times sammenliknet mishandlingen med westerntradisjonen med å spikre en død coyote til et gjerde for å advare inntrengere.

Shepard ble liggende i koma inntil han døde 12. oktober. Den grove volden og hans påfølgende død skapte et nasjonalt sinne, kjendiser og politikere samlet seg på trappene til Kongressbygningen mens de krevde lovendringer, og president Bill Clinton fordømte handlingene og de skyldige.

«Homopanikk»

Politiet arresterte McKinney og Henderson kort tid etter overfallet. De fant Shepards sko og lommebok i lastebilen som guttene disponerte, sammen med pistolen som fremdeles var dekket av blod. Guttenes kjærester ble også arrestert, siktet for ikke ha meldt ifra.

Under rettssaken benyttet forsvaret seg av den såkalte «gay panic defense», som går ut på at den siktede hevder å ha begått den kriminelle handlingen i en tilstand av voldelig, midlertidig sinnssykdom på grunn av en lite kjent psykiske tilstand kalt homoseksuell panikk. Det ble hevdet at Shepard skulle ha gjort tilnærmelser mot de tiltalte, som i sin tur hadde utløst volden.

Russell Henderson (t.v.) og Aaron McKinney fotografert under rettssaken i 1998. Foto: AP/Ed Andrieski

På et senere tidspunkt hevdet de at de kun ønsket å rane Shepard og aldri hadde planlagt å drepe ham. De hevdet i tillegg å ha vært påvirket av narkotika da de mishandlet ham, en påstand som ble avvist av guttenes kjæreste som også hevdet guttene hadde planlagt på forhånd å rane en homse.

McKinneys kjæreste sa i avhør at han hadde fortalt henne at angrepet på Shepard skyldtes hans syn på homofile.

Henderson erkjente seg skyldig og sa seg villig til å vitne mot McKinney for å unngå dødsstraff. Han fikk to etterfølgende livstidsdommer. McKinney ble funnet skyldig i overlagt drap, men unngikk dødsstraff etter at foreldrene tryglet om nåde. I stedet fikk han dobbelt livstid uten mulighet for benådning.

Engler til kamp

Drapet på Matthew Shepard og den påfølgende rettssaken fikk bred oppmerksomhet i amerikansk presse. Den vekket sterke reaksjoner. Ikke minst hos anti-homofile Westboro Baptist Church som under ledelse av Fred Phelps gikk til aksjon under både begravelsen og rettssaken med skilter hvor man kunne lese utrop som «Matt Shepard råtner i Helvete», «AIDS dreper homser» og «Gud hater homser».

(Saken fortsetter under)

En politimann holder vakt utenfor minnesermonien for Matthew Shepard, der medlemmer av anti-homofile Westboro Baptist Church kom med demonstrasjonsskilt og skjellsord. Foto: Doug Collier/AFP

Faren Dennis Shepard minnes at han måtte ha på seg skuddsikker vest før han gikk ut av kapellet der minnestunden fant sted for å si noen ord til pressen. Rundt på hustakene lå politiets snikskyttere klare.

På et tidspunkt forsøkte Phelps å få gjennomslag i byrådet om å sette opp et nesten to meter høyt monument i marmor med en bronseplakett med bilde av Matthew Shepard. På plaketten ønsket Phelps at det skulle stå følgende:

«MATTHEW SHEPARD, Entret Helvete 12. oktober 1998, etter strid med Guds advarsel: 'Du skal ikke ligge med menn som med en kvinne, det er en styggedom.' Tredje Mosebok 18:22.»

De fikk ikke medhold i søknaden.

Sytten mennesker utkledd som engler står vakt ved blomsterhavet som er nedlagt for de som ble drept i en skoleskyting ved Marjory Stoneman Douglas High School i 2018. Idéen bak englene skriver seg tilbake til Matthew Shepards minnegudstjeneste i 1998. Siden har englene dukket opp ved flere anledninger for å markere sorg. Foto: AP Photo/Terry Spencer

Som et motsvar til Fred Phelps, organiserte en venn av familien en gruppe med mennesker som ikledd hvite kjortler og gigantiske englevinger spredde seg ut i sirkel omkring Phelps gruppe for å blokkere de ut under gudstjenesten. Gruppen har senere blitt omtalt som Engler for fred og Engleaksjon.

Kampen for ny lovgivning

Tiltalen mot Henderson og McKinney kunne ikke kategoriseres under hatkriminalitet siden ingen av Wyomings kriminelle vedtekter la til rette for en slik anklage. Drapet på Matthew Shepard reiste derfor debatt og etterspørsel etter nye lovgivninger omkring hatkriminalitet, spesielt fra de som hevdet Shepard var blitt angrepet på bakgrunn av hans seksuelle orientering.

President Bill Clinton forsøkte i 1999 å fremme et forslag på nasjonalt nivå om å utvide hatkriminalitet til også å omfatte blant annet homofile og lesbiske, men fikk ikke flertall.

I mars 2007 kom et nytt forslag om beskyttelse mot hatkriminalitet, «The Matthew Shepard Act». Forslaget ble vedtatt av Kongressen i september samme år, men daværende president George W. Bush antydet at han ville legge ned veto om forslaget havnet på bordet hans. Forslaget ble til slutt skrinlagt.



Matthew Shepard ble beskrevet som en energisk, tilpasningsdyktig og empatisk gutt med et fantastisk smil. Han kunne flere språk etter å ha gått på en internasjonal skole i Sveits, og var interessert i teater og politikk. Foto: The Matthew Shepard Foundation

Men kampen var ikke over, og 29. april 2009 var det duket for debatt i Representantenes hus. Underveis uttalte representanten for South Carolina, Virginia Foxx, fra talerstolen at mordet på Matthew Shepard var et resultat av et tragisk ran og at lovforslaget som var oppkalt etter ham var en dårlig vits. Judy Shepard var blant tilhørerne i salen.

Foxx skulle imidlertid vise seg å tilhøre mindretallet da Representantenes hus stemte for loven med 249 mot 175 stemmer. Ted Kennedy og Patrick Leahy tok det med videre til Senatet, og 15. juli samme år ble «The Matthew Shepard Hate Crimes Prevention Act» inntatt som tillegg til S. 1390 med 63 mot 28 stemmer.

Barack Obama sammen med Judy Shepard, Louvon Harris og Betty Byrd Boatner som alle har mistet sine kjære til hatkriminalitet, like etter lovtillegget ble stemt gjennom i Senatet 28. oktober 2009. Foto: AP/Manuel Balce Ceneta

Gravlagt 20 år senere

Etter sønnens død har Dennis og Judy Shepard viet seg til kampen for skeives rettigheter og i 1998 opprettet de Mattthew Shepard Foundation. Stiftelsens uttalte mål er å erstatte hat med forståelse, medfølelse og aksept.

Sønnens aske hadde foreldrene oppbevart i en urne i familiens hjem siden 1998, av frykt for at gravstedet skulle bli utsatt for hærverk. De vurderte å spre asken hans over fjellene i Wyoming, men kom frem til at de ønsket seg et sted de kunne besøke og hvor de kunne snakke med ham.

26. oktober 2018, 20 år etter hans død i 2018, ble urnen med Matthew Shepards aske nedsatt inne i Washington National Cathedral som er verdens fjerde største katedral og ansett som USAs åndelige hjem.

Nå hviler Shepard i krypten side ved side med flere fremtredende amerikanere, blant annet tidligere president Woodrow Wilson og den døvblinde pioneren Helen Keller.

Washington National Cathedral var fullsatt under urnenedleggelsen av Matthew Sheppard 26. oktober 2018. På første rad satt blant annet foreldrene, Judy og Dennis Shepard. Foto: Reuters/Jonathan Ernst/NTB Scanpix

– Det er det mest perfekte, passende stedet. Vi som familie er glade og lettet over av vi nå har et siste hvilested for Matthew, et sted han selv ville elsket, sa Dennis Shepard til pressen etter en rørende minnegudstjeneste som blant annet ble ledet av den første åpent homofile biskop i den anglikanske kirke, Gene Robinson.

– Det er en stor lettelse for oss å vite at han kommer til å være trygg og beskyttet for bestandig, fulgte Judy Shepard opp.

Henderson: Tenker på Matthew hver dag



Over to tiår etter drapet på Shepard, er Wyoming fremdeles tilbakeholden med å skulle innføre politiske virkemidler som skal forhindre forskjellsbehandling av og vold mot homofile. I dag er det fem delstater – Arkansas, Georgia, Indiana, Sør-Carolina og Wyoming – som ikke har vedtatt lover som omhandler forbrytelser motivert av offerets identitet, for eksempel deres seksuelle orientering.

I 2018 gjorde nyhetsbyrået APgoo et intervju med Russel Henderson, som i dag er blitt 43 og sitter fengslet i Torrington, noen få mil unna Nebraska. I intervjuet sier han blant annet at USA burde ha lover som beskytter alle, uansett hvem de er.

– Jeg tenker på Matthew hver eneste dag i livet mitt. Jeg tenker på ham og alle de dagene jeg selv har som han aldri vil få, som familien og vennene hans ikke har hatt og vil få samme med ham. Jeg er så skamfull for at jeg ble en del av denne handlingen.

Russell Henderson fotografert under et intervju i 2018 ved Wyoming Medium Correctional Institution i Torrington der han soner to livstidsdommer for mordet på Matthew Shepard. Foto: AP Photo/Rick Bowmer

Drapet og lovgivningen har de siste årene igjen blitt aktuell etter at Trump-administrasjonen vurderte å innføre en smalere definisjon av kjønn som gjør at amerikanere må definere seg som enten kvinne eller mann.

– Hvis du mener at arbeidsgivere skal ha rett til å si opp transpersoner bare fordi de er transkjønnede, da mener du at de er mindre verdt og ikke fortjener vern. Enten tror du på likhet for alle, eller så gjør du det ikke , sa foreldrene i en uttalelse som fortsatte:

– Dette viser at The Matthew Shepard Foundation fortsatt har en viktig jobb å gjøre.

