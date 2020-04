Over hele verden er statsoverhoder og ledende politikere smittet med coronaviruset.

Akkurat nå er verden mest bekymret for Storbritannias statsminister Boris Johnson som er innlagt på intensivavdeling og og skal være «forferdelig syk».

Men en rekke andre politikertopper er også smittet, deriblant statsoverhode i Monaco, prins Albert II; tronarving i Storbritannia prins Charles; vise-presidenten i Iran, Masoumeh Ebtekar; og førstedame i Canada, Sophie Trudeau.

– Demokratisk virus



Statsoverhoder og andre i fremskutte samfunnsposisjoner møter mange mennesker, og det er nærliggende å tenke at det kan ha representert en ekstra smitterisiko for denne gruppen.

Også her hjemme har flere toppolitikere på Stortinget og i regjeringen testet positivt for corona-viruset, deriblant arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Kan coronaviruset være en demokratisk utfordring når den rammer mennesker i disse posisjonene?

– Det er i hvert fall et uttrykk for at viruset er veldig demokratisk, det kan ramme uansett hvem du er, sier forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, til ABC Nyheter.

– Men det kan by på utfordringer, slik som i Storbritannia, hvor man ikke har en person som har den rollen å skulle steppe inn når statsministeren er syk. Det er ikke alle som har en stedfortreder som står klar. Så det er riktig å si at det kan skape noen problemer.

Plan for Solberg



I Norge har vi en tydelig plan hvis statsminister Erna Solberg skulle bli syk. Da er det næringsminister Iselin Nybø (V) som går inn som fungerende stasminister, slik for eksempel Anne Enger Lahnstein (som hun het den gangen) var statsminister i Kjell Magne Bondeviks sykefravær i 1998.

– De fleste vil ha noen som kan steppe inn for en. Men problemet er om mange blir syke samtidig, mener Johannes Bergh.

