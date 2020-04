Mot delvis åpning av skoler og barnehager senere i april

Regjeringen legger nå opp til å åpne skolene fra 1. til 4. trinn og barnehagene, men ikke rett over påske. En slik åpning vil trolig skje enten mandag 20. eller mest sannsynlig mandag 27. april, etter det NTB forstår.

Det var NRK som først meldte at skolene forblir stengt i dagene rett over påske.

Samtidig kan det komme signaler fra regjeringen om en oppmyking på enkelte andre områder. Det mye omtalte hytteforbudet kan bli lempet på, men neppe allerede nå, midt i påskeuken.

I all hovedsak kommer regjeringen til å videreføre de strengeste tiltakene som noensinne har vært innført i Norge i fredstid, etter det NTB forstår. Hovedbegrunnelsen er at tiltakene virker, i og med at hver coronasmittede person nå i gjennomsnitt smitter under én person. Dermed avtar epidemien i omfang.

Men regjeringen planlegger samtidig å lette på tiltakene mot bransjer som i praksis har fått yrkesforbud, som frisører og fysioterapeuter, etter det NTB får opplyst. Men når dette skjer, er foreløpig uklart.

Fasit tirsdag

De helsefaglige rådene har gått i retning av en litt mer omfattende reversering av de restriktive tiltakene enn det regjeringen skal ha landet på før sin pressekonferanse om tiltakene tirsdag.

Én årsak til det er at det anses som politisk vanskelig å lempe på tiltak nå, for så å måtte stramme til igjen senere.

Tirsdag klokken 16 skal regjeringen informere om hvilke coronatiltak regjeringen ønsker å videreføre i dagene og ukene etter påske.

I tillegg til statsminister Erna Solberg (H) vil kunnskapsminister Guri Melby (V) og helseminister Bent Høie (H) delta på pressekonferansen, der regjeringen skal informere om den videre håndteringen av coronapandemien.

Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet, og Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet, vil også være til stede.

Stengte barnehager og skoler

Fremover kommer utviklingen i smittetallet til å være avgjørende for hvilke tiltak som beholdes og hvilke som eventuelt lempes på, får NTB opplyst.

Dette er noen av tiltakene som ble innført 12. mars, og som 24. mars ble noe endret og forlenget til 13. april:

* Alle barnehager, ungdomsskoler, videregående skoler og utdanningsinstitusjoner stenges.

* Folk som oppholder seg sammen over lengre tid, skal holde en avstand på to meter, og det er ikke lov å samles mer enn fem personer utendørs.

* Alle som har vært i utlandet, må holde seg hjemme i karantene i 14 dager.

* Det er ikke lov å overnatte på fritidseiendom utenfor bostedskommunen.

* Alle kulturarrangementer er avlyst eller stengt, treningssentre og svømmehaller er stengt og det samme er virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og lignende.