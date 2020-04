Det er 21. mars og i Libanon feires det morsdag. På en balkong i byen Okaibeh, nord for hovedstaden Beirut, strekker en kvinne hånden sin opp mot en rose innpakket i folie. Blomsten dingler i en tråd fra en drone som svever lett over balkongen, og med litt hjelp fra barna som står rundt henne får hun rosen løs.

Og hun er ikke alene – rundt om i byen denne dagen flys det droner til balkonger der mødre i alle aldre får overlevert en blomst.

Det var tre unge libanesere som opp med ideen om at de ville overraske opphavet med blomster på morsdagen. Men siden mødrene, i likhet med de fleste andre i Libanon, holder seg innendørs for ikke å bli smittet av coronaviruset, ble løsningen å bruke drone.

Flere ville benytte seg av guttenes uortodokse «budservice», og midlene som samles inn fra dette initiativet vil bli gitt til det libanesiske Røde Kors som et bidrag i å bekjempe covid-19-pandemien.

Foto: Joseph Eid / AFP

Coronaviruset har snudd opp ned på hverdagen til mennesker over hele verden, og vi mennesker er blitt tvunget til å finne nye måter å beholde kontakten med omverden mens vi lever i karantene eller isolasjon og venter på at den verste bølgen skal legge seg.

Her følger noen eksempler fra rundt om på kloden, der balkongen er det blitt de nye arenaene for sosialisering, underholdning og demonstrasjoner.

Milano, Italia

Foto: Reuters/Daniele Mascolo

På dette bildet, som er tatt 15. mars, ser vi folk som hører på musikk mens en nabo spiller gitar og synger fra en balkong i Milano for å heve moralen. Det er sjette dagen i portforbudet som omfatter hele Italia og som ble pålagt av myndighetene for å bremse utbruddet av corona.

Nå er det gått flere uker siden sykehuslegene i Nord-Italia begynte å omtale coronaviruset med krigsterminologi, og ba resten av Europa å forberede seg på å bli fullstendig overveldet av viruset. Per tirsdag 31. mars har mer enn 11.000 mennesker dødd av viruset bare i Italia, og sykehusene nord i landet er fullstendig overbelastet.

Roma, Italia

Foto: Reuters/Remo Casilli

Personlig trener Antonietta Orsini gjennomfører et treningskurs for naboene sine fra balkongen sin i hovedstaden Roma, mens italienere er tvunget til å måtte holde seg hjemme på grunn av coronaviruset. Bildet er tatt 18. mars.

Se video: Her synger italienerne fra balkongene:

Pamplona, Spania

Foto: AP Photo / Alvaro Barrientos

Tidligere 15. mars stemte det spanske parlamentet mot et forslag om at den abdiserte kong Juan Carlosden skulle granskes for å ha mottatt 100 millioner euro. Pengene skal han så ha skjult i et skatteparadis, i tillegg til at hans tidligere danske elskerinne mottok store pengebeløp.

Fra en balkong i Pamplona i Nord-Spania demonstrere en karantenebelagt innbygger mot Spanias kong Felipe VI på bakgrunn av de «økonomiske uregelmessighetene» begått av den tidligere monarken og deretter begunstiget Felipe. Ifølge det spanske kongehuset var ikke Felipe klar over hva faren hadde gjort.

I etterkant av bildet, som ble tatt 18. mars, valgte kong Felipe å fraskrive seg farsarven, samtidig som han fratok Juan Carlos sin årlige apanasje for å bevare integritet og tillit blant folket.

Brussel, Belgia

Foto: Reuters / Yves Herman

Fernando og barn hans Enzo (10 ) og Louna (7 ) poserer på balkongen i Brussel sin med gjenstander som er viktige for dem mens de holder seg hjemme som følge av karantenebestemmelsen som den belgiske regjeringen har innført i et forsøk på å bremse virussykdommen. Bildet er tatt 19. mars.

Budapest, Ungarn

Foto: Reuters / Bernadett Szabo

Den ungarske musikeren og komponisten Adam Moser spiller trekkspill på balkongen hjemme hos seg selv i Budapest fredag 20. mars. På grunn av begrensningene som ble pålagt for å forhindre spredning av coronavirus, ble teaterforestillingene og konsertene til musikeren kansellert og han dro på frivillig karantene med familien.

Hver dag klokken 17.00 gir Moser en minikonsert på balkongen, videreformidlet av kona på internett.

Barcelona, Spania

Fotto: Reuters / Nacho Doce

Blant landene som er blitt hardest rammet, er Spania som har nesten like mange alvorlig syke som Italia, og landet er gått forbi Kina når det kommer til antall døde. Spania er i fullstendig lockdown-modus og over hele landet er innbyggerne satt i karantene eller isolasjon.

I Barcelona, et steinkast unna den ikoniske basilikaen Sagrada Familia, med sin majestetiske klynge av spir og tårn, sitter amatørpianisten Alberto Gestoso Arce (37) og spiller liflige toner for naboene på sitt elektriske piano fra balkongen sin. Bildet er tatt 21. mars.

Rio de Janeiro, Brasil

Foto: Reuters / Sergio Moraes

Noen ganger er det ekstra fint å ha klassiske musikere i naboleiligheten. Fra balkongen sin i Rio de Janeiro i Brasil, sitter Jacira Chaves Carneiro (103 år) og lytter andektig mens naboene Sofia Ceccato og ektemannen Simon Bechemin fremfører klassiske stykker for nabolaget 21. mars.

I Brasil har president Jair Bolsanaro foreløpig stått på sitt om at coronaviruset er overvurdert og han har nektet å innføre de samme strenge tiltakene som mange andre land har valgt å gjøre. Samtidig tar andre grep spesielt i landet favelaer, der de fattigste bor svært tett.

I Rio de Janeiro bor to millioner av byens syv millioner innbyggere i favelaer. Mange har ikke tilgang til rent vann, og har dermed ikke mulighet til å vaske hendene som er ett av de viktigste tiltakene for å begrense smitte.

Nå går medlemmer av narkobanden Comando Vermelho rundt og beordrerportforbud fra klokken 20.00. Det skal også sirkulere en video på sosiale medier der det advares at folk som bryter portforbudet vil bli straffet. I favelaen betyr det fort at man blir drept.

Brooklyn, New York, USA

Foto: Reuters/Caitlin Ochs

DJ og event-produsent Nash Petrovic streamer et sett fra taket sitt Brooklyn under utbruddet av coronaviruset i New York den 21. mars.

USA har nå passert Italia og Spania i antall smittetilfeller, og dødstallene er dobbelt så høyt som i Kina. New York er nå ansett som episenteret av pandemien. Kapasiteten på sykehusene i byen er sprengt, og et hospitalskip fra den amerikanske marinen er satt inn for å avlaste helsevesenet, skriver NTB.

– Viruset er kraftig, og farligere enn vi forventet. Vi er fortsatt på vei oppover en fjellside, og det viktigste slaget vil stå på toppen, sa Cuomo tirsdag morgen, og anslo at toppen av pandemien vil være nådd om mellom 14 og 30 dager.

Oakland, California (USA)

Foto: Reuters / Kate Munsch

Danny Wertheimer spiller gitar og synger fra balkongen sin i Oakland, California 21. mars mens naboe ne hans øver på sosial distanse. To dager tidligere implementerte Californias guvernør Gavin Newsom en statlig «bli hjemme»-ordre som instruerer statens 40 millioner innbyggere til å holde seg i sine hjem i overskuelig fremtid mens landet kjemper seg gjennom coronaviruset som nå sprer seg raskt gjennom USA.

Ghaziabad, India

Foto: Prakash Singh / AFP

Folk samler seg på en balkong i et boligbygg i Ghaziabad for å klappe og lage støy med kjøkkenutstyr for å takke viktige tjenesteleverandører i løpet av et éndags portforbud 22. mars. Millioner av mennesker ble beordret til å holde seg hjemme den dagen av den indiske regjering som ønsket å teste landets evne til å bekjempe pandemien som har drept nesten 40.000 over hele verden.

Frankfurt, Tyskland

Foto: Patrick Pleul/dpa via AP

På en balkong i den tyske byen Frankfurt står et skjellet og nyter solstrålene 23. mars.

Sammenlikner vi med nærliggende land som Italia, Frankrike, Spania, Nederland og Storbritannia har Tyskland kommet relativt godt ut av coronakrisen så langt. Landet har til og med tatt imot pasienter fra den hardt rammede Bergamo-regionen i Italia som er blitt fraktet til Tyskland med fly fra det tyske luftforsvaret og brakt til ulike tyske sykehus.

– Vi var tidlig ute med å teste bredt og oppdage smittede. Derfor har vi så få tilfeller til nå. Hele systemet var klar til å møte dette, derfor har det gått relativt bra sammenlignet med andre land. Vi har kanskje vært det aller beste landet når det gjelder diagnostikk, sier virologen Christian Drosten ved Berlin-sykehuset Charité i en podcast på NDR.

Dortmund, Tyskland

Foto: Fassbender / AFP

Den tyske parasyklisten Hans-Peter Durst trener for harde livet på balkongen sin i Dortmund, Tyskland 24. mars. Durst har tidligere vunnet to gullmedaljer under Paralympics i Rio de Janeiro og han var klar for å gjenta bragden under Sommer-OL i Tokyo.

Nå er de olympiske leker utsattsom følge av coronaviruset og skal i stedet avvikles i 2021. I mellomtiden fortsetter Durst å sykle ufortrødent på balkongen inntil coronatiltakene heves.

Buenos Aires, Argentina

Foto: Juan Mabromata / AFP)

Et par kysser hverandre 24. mars mens de klapper i hendene på en balkong i Buenos Aires i Argentina. Balkongen er dekorert med et håndkle som skildrer de hvite hodeskjerfene som Mødrene på Maiplassen har på seg og som symbolisere bleiene som en gang ble brukt av de forsvunne barn deres.

Mødrene på Maiplassen dukket opp første gang i april 1977 og ble etter hvert et symbol på kampen mot overgrepene i Argentina. Rundt 30.000 mennesker er fremdeles ansett som savnet etter å ha blitt arrestert under det høyreorienterte militære regimet som styrte Argentina fra 1976 til 1983. Mange av de bortførte ble anklaget for å være venstreorienterte sympatisører eller arrestert for å undergrave regimet.

Caracas, Venzuela

Foto: Reuters/Manaure Quintero

Mens nasjonalflagget vaier foran ham, sitter musiker en Zandu Montoya og synger for naboene på balkongen utenfor leiligheten sin i Caracas mens en venninne filmer det hele med en mobiltelefon. Bildet er tatt 28. mars.

Venezuela har innført nasjonal karantene for å stanse spredningen av coronaviruset. Landet har tidligere søkt om økonomisk hjelp fra det internasjonale pengefondet IMF til å bekjempe virusutbruddet, men fikk avslag ettersom en rekke land ikke anser Nicolás Maduro som landets president. EU og FN mener land som Venzuela og Iran bør få coronastøtte og at sanksjoner blir hevet.

Mulhouse, Frankrike

Foto: Sebstien Bozon / AFP

Til daglig spiller Jessy Koch vanligvis i Mulhouse symfoniske orkester. Men i disse karantenetider underholder hun i stedet nabolaget fra balkongen sin, som her på dette bildet som er tatt 28. mars. Samtidig spiller hun for helsearbeiderne i Mulhouse øst i Frankrike, som hver dag kjemper en utrettelig kamp for å stanse spredningen av corona.

Warsawa, Polen

Foto: Janek Skarzynski / AFP

Også i Polen har regjeringen oppfordret innbyggerne til å være hjemme noen uker for å kunne begrense virusspredning. Hjemmetilværelsen fikk operasanger Michal Janicki til å bestemme seg for å opptre på balkongen i leiligheten og synge for naboene i Warszawa, som på dette bildet som er tatt den 28. mars.

Jerusalem, Israel

Foto: Ahmad Gharabli / AFP

En ultraortodoks jødisk mann og flere barn ser på fra en balkong mens israelske sikkerhetsstyrker stenger en synagoge i det ultra-ortodokse nabolaget Mea Shearim i Jerusalem 30. mars, i forsøk på å dempe spredningen av covid-19.

Ramallah, Palestina

Foto: Abbas Momami / AFP

30. mars 1976 deltok palestinere med israelsk statsborgerskap i generalstreik i protest mot Israels planer om å konfiskere privateid palestinsk land i Galilea. Det endte med at israelske styrker drepte seks palestinere, 96 ble såret og over 200 arrestert.

Vanligvis ville mange palestinere valgt å gå i demonstrasjonstog for å minnes Landdagen, men i år er gatemarsjene kansellert på grunn av covid-19. I stedet valgte palestinere å vifte med nasjonalflagget fra balkongene sine, som her i Ramallah på den okkuperte Vestbredden.

Pamplona, Spania



Foto: AP Photo/Alvaro Barrientos

Det kan være en trøst for mange som må holde seg hjemme at man har selskap av noen på fire bein. På dette bildet som er tatt 2. april i Pamplona i Nord-Spania, ser vi en katt som sitter på rekkverket mens den mjauer siste nytt til kattene i nabolaget, mens fargerike papirblomster henger langs jernstengene.

Dødstallene er fremdeles svært høye, men den spanske regjeringen øyner et håp om at kurven for nye smittede flater ut og at utviklingen snart kan komme til å snu. Spania ligger etter Italia i utviklingen, og er det nest verst rammede landet i Europa. Myndighetene håper toppen av krisen snart er nådd.

– De nyeste tallene gir håp om at kurven er begynt å flate ut, sier Spanias utenriksminister, Arancha González, til BBC.

Catania, Italia

Foto: Reuters/Antonio Parrinello

På en balkong i byen Catania henger det et italiensk flagg med følgende budskap: «Vi holder oss hjemme, vi gir oss ikke til det beste for alle». Bildet er tatt 2. april.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er Italia det landet i verden som hittil er hardest rammet av korona-pandemien - landet står alene for nesten en tredel av verdens corona-relaterte dødsfall.

Mandag denne uken ble rekordmange italienere erklært friske. I tillegg var det for første gang en nedgang i antall nye smittetilfeller i regionen Lombardia som ble et episenter for coronautbruddet i Europa.

– Vi ser nå en graf som ikke lenger stiger som en oppoverbakke. Den har flatet ut, og dette er noe vi registrerer med stor interesse og med stort håp, kommenterte Lombardias president Attilio Fontana. Samtidig manet han til å ikke slippe opp «guarden» riktig ennå.

Se video: Italienske Chiara med sang-hilsen til Norge: – Ikke gi opp: