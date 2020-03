Fire i samme familie døde: – Genetikk kan ikke utelukkes

Onsdag denne uken døde Grace Fusco (73) på et sykehus i New Jersey etter å ha ligget i respirator. Hun var mor til 11 barn og bestemor til 27 barnebarn, og hun døde bare timer etter at sønnen Carmine måtte gi tapt for coronaviruset.

Fem dager tidligere mistet Grace en av sine døtre, Rita. Og dagen etter at hun selv gikk bort, døde også sønnen Vincent Fusco Jr. av covid-19, skriver The New York Times.

For tiden ligger ytterligere tre av den nå avdøde 73-åringens barn på sykehus. Tilstanden skal være kritisk for to av dem.

Sosiale forhold spilte inn



Dødsraten for smittede med coronaviruset er fortsatt svært usikkert, men antas å ligge et sted rundt én prosent. Med 12 i familien, mor og elleve barn, gir fire døde en dødsrate på 33 prosent. Tre av de døde var heller ikke eldre personer, men rundt 50. Er det da snakk om genetikk, eller er det andre forhold som kan spille inn?

Professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, Ørjan Olsvik, mener det er flere forhold som ligger til grunn for coronautbruddet i Fusco-familien.

– Jeg har fått informasjon om at dette var en kombinasjon av sosiale forhold, manglende helseforsikring og at de ikke oppsøkte offentlige helsetjenester. Ingen av de syke ble brakt til helsevesenet i tide. Genetikk kan ikke utelukkes, sier han til ABC Nyheter.

Mye tyder på at medlemmene i Fusco-familien ble smittet under en stor familiemiddag 3. mars. Til sammen 19 mennesker som har vært i kontakt med familien siden 10. mars, er nå i karantene. Samtlige er testet, men resultatene er foreløpig ikke kjent.

Farligere å være mann



Ørjan Olsvik forklarer at blant annet alle former for immunosupresjon, astma og allergiske lungesykdommer, kreft samt hjerte- og karsykdommer er blant genetiske sykdommer som kan gjøre oss ekstra sårbare for coronavirus.

– Hvorfor er noen mer mottakelig for å bli alvorlig syk av coronaviruset?

– Alle som er over 70 år – og de som har underliggende sykdom som hjerte og kar, lunge, kreft og diabetes – har høy risiko. Men det å være mann er over to ganger farligere enn å være kvinne, forteller Olsvik.



Ber folk holde seg hjemme



De fire familiemedlemmene som er døde, er blant de første ofrene for virusepidemien som er helt i startfasen i USA. Familien er vært kritisk til at Grace Fusco ikke ble testet tidligere.

– De behandlet henne ikke som bekreftet smittet fordi alt var så forsinket. Det er et stort byråkrati, og testresultatet er viktig, forteller et medlem av familien til The New York Post.

(Saken fortsetter under)

VIDEO: Donald Trump kalte NBC News' utsendte en «fæl reporter» da han fredag spurte hva presidenten ville si til amerikanere som er redde for koronaviruset

Den amerikanske delstaten New Jersey der Fusco-familien bor, ligger på USAs østkyst. Til tross for at den er den fjerde minste så er den til gjengjeld blant de tettest befolkede med litt under ni millioner innbyggere. Nå har New Jersey fulgt etter California, New York, Connecticut og flere andre og beordrer nå folk til å holde seg hjemme.

Guvernør Phil Murphy sier at alle forsamlinger avlyses og at bedrifter som ikke regnes som kritisk viktige for samfunnet må stenge dørene.

– Vi vil at alle skal være hjemme og ikke ute. Alle reiser som ikke er strengt nødvendige, frarådes på det sterkeste mellom klokka 20 på kvelden og 5 om morgenen, sa Murphy da portforbudet ble kunngjort.

Per lørdag kveld er corona-tallene for USA som følger: 25.374 smittet, 288 døde og 171 friskmeldt.