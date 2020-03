Svensk epidemiekspert og rådgiver i WHO om det norske hytteforbudet: – Bare tull!

For to dager siden innførte regjeringen et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Begrunnelsen for det som i realiteten er et hytteforbud er at helsetjenesten i de norske hyttekommunene ikke har kapasitet til å ta hånd om ekstra hyttebeboere i tillegg til egne innbyggere så lenge coronakrisen pågår.

Boten for å bryte dette påbudet fastsettes normalt til 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager, skriver regjeringen på sine nettsider.

Nå sier den svenske epidemieksperten og rådgiveren i WHO, Johan Giesecke, til NRK at det norske hytteforbudet ikke gir mye mening.

– Jeg forstår ikke forbudet, så fort blir man jo ikke veldig syk av corona. Man blir litt syk, kjenner litt feber, så man rekker jo å reise hjem, sier Giesecke til NRK.

Han mener det er viktig at myndighetene innfører tiltak som folk forstår og som virker rasjonelle. Dersom tiltakene ikke virker rasjonelle, kan det ramme andre tiltak som faktisk er rasjonelle, mener den svenske epidemieksperten.

Rådgiver for WHO



Johan Giesecke ledet de svenske smittevernmyndighetene fram til 2005. I dag er han rådgiver for Verdens helseorganisasjon (WHO) i blant annet spørsmål om corona-pandemien som så langt har rammet tett på 300.000 mennesker verden over og krevd rundt 12.000 menneskeliv.

Ifølge Folkehelseinstituttet har 1926 nordmenn testet positivt for Covid-19-viruset lørdag kveld.

Corona-pandemien har ført til de strengeste sikkerhetstiltakene i Norge siden andre verdenskrig. For å hindre virusspredning har alle landets skoler og barnehager vært holdt stengt siden forrige uke.

Les også: Sverige vil trolig la 60 prosent bli smittet for å skape flokkimmunitet

Åpne skoler i Sverige



Svenske myndigheter har imidlertid ikke valgt å følge Norges og Danmarks eksempler, og holder foreløpig skoler og barnehager åpne.

Johan Giesecke mener det er en overreaksjon som det har gått politikk i. Han mener det smittevernfaglig ikke er grunnlag for å stenge skoler og barnehager.

– Det virker som om barn ikke smitter. De blir ikke syke, og de smitter ikke særlig mye videre, sier Giesecke til statskanalen og peker på de økonomiske konsekvensene av en slik strategi.

Les også: Svensk epidemiolog kritisk til norske og danske virustiltak

Høie reagerer på påstandene



NRK har lagt fram synspunktene fra den svenske WHO-rådgiveren til helseminister Bent Høie (Høyre). Han mener den svenske eksperten har liten kunnskap om det norske samfunnet.

I NRK-artikkelen kommenterer Høie flere av synspunktene. Blant annet svarer han at det norske hytteforbudet ikke først og fremst er begrunnet i smittespredning, men av hensynet til helsetjenesten.

Videre benekter Høie at stengning av skoler og barnehager skyldes en politisk markering.