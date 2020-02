Da daværende statsminister Recep Tayyip Erdogan lanserte megaplanene om en ny skipskanal mellom Svartehavet og Marmarahavet i 2011, kalte han det for sin «sprø plan».

Nå har den «sprø» planen til anslagsvis 100 milliarder kroner, kommet et skritt nærmere realisering.

Forrige måned godkjente Tyrkias miljøverndepartement planene om den 45 kilometer lange og 25 meter dype Istanbulkanalen parallelt med Bosporosstredet i Tyrkias mest folkerike by.

Ifølge Tyrkias regjering er kanalen nødvendig for å redusere trafikken i et av verdens travleste skipsleier i sentrum av Istanbul.

Den 45 kilometer lange skipskanalen er planlagt parallelt ved dagens Bosporosstred som går tvers gjennom sentrum av Istanbul. Illustrasjon: Wikipedia / ABC Nyheter.

Planene får imidlertid kritikerne til å rase. De frykter at konsekvensene av det enorme prosjektet kan bli katastrofale, både for innbyggerne i Istanbul og for økosystemet i Marmarahavet, skriver avisen Guardian.

Ikke bare er kanalen planlagt gjennom innsjøer som er viktige for trekkfugler og som fungerer som drikkevannskilde for en fjerdedel av Istanbuls innbyggere, kanalen kan også få katastrofale miljømessige konsekvenser, frykter kritikerne, deriblant Istanbuls ordfører.

Les også: Saudi-Arabia lanserer «underholdningsby»

– Kan stinke av råttent egg



Saltinnholdet i Svartehavet er lavere enn i Marmarahavet, mens det organiske innholdet i Svartehavet er mye høyere enn i Marmarahavet. Denne hårfine balansen vil forstyrres dersom de to havene blir forbundet gjennom en ny kanal, mener Cevahir Efe Akçelik, talsmann for forbundet for tyrkiske ingeniører og arkitekter.

Han peker blant annet på at Svartehavet ligger en halv meter høyere enn Marmarahavet, og at en ny kanal vil føre til at både mengde og tetthet salt vil endres.

I tillegg vil strømmen av mikroorganismer til Marmarahavet spise opp ekstra oksygen, som igjen vil kunne føre til at bakterier og andre organismer vil danne svovelgasser. Lukten av disse vil kunne legge seg over Istanbul som råtne egg.

I verste fall kan det attpåtil utrydde alt liv i Marmarahavet, skriver Guardian.

– Enkelte oseanografer mener at det etter 30 år ikke vil være noe oksygen igjen i Marmarahavet. Dette er et fryktelig skadelig og farlig prosjekt, sier Akçelik.

Omlag 48.000 skip passerer årlig gjennom Bosporosstredet i sentrum av Istanbul. Foto: Reuters / NTB scanpix.

100-årsjubileum



I forbindelse med Tyrkias 100-årsjubileum i 2023 har president Erdogan lansert 21 «megaprosjekter» rundt om i landet. Disse skal være med på å understreke det nye Tyrkias økonomiske, teknologiske og politiske slagkraft.

Flere av prosjektene har blitt møtt med kritikk, blant annet fra miljøvernhold, noe den tyrkiske politiske ledelsen under Erdogan ikke virker synlig påvirket av, skriver det norske tidsskriftet Samferdsel.

ABC Nyheter har tidligere blant annet omtalt den 12.000 år gamle oldtidsbyen Hasankeyf som vil druknes under 60 meter vann når myndighetene åpner et nytt vannkraftverk.

Da det tyrkiske miljøvern- og urbaniseringsdepartementet ba om innspill fra innbyggerne om det store kanalprosjektet, førte det til at over 70.000 mennesker skrev under i en protestaksjon, skriver Guardian.

Prosjektet ble likevel godkjent i januar.

Les også: Imamoglu tilbake som ordfører i Istanbul

Rettslige skritt mot prosjektet



Istanbuls ordfører Ekrem İmamoğlu, fra opposisjonspartiet CHP, er blant de mest prominente motstanderne av den nye kanalen. Han har nå startet en offentlig kampanje mot prosjektet, og kommunen er i ferd med å gjennomføre rettslige skritt i et forsøk på å stanse planene.

Ifølge tyrkiske styresmakter transporteres det årlig 140 millioner tonn olje og totalt 350 millioner tonn last gjennom Bosporos-stredet. Det utgjør omlag 48.000 skip hvert år.

Ifølge Cevahir Efe Akçelik har imidlertid skipstrafikken avtatt med rundt ti prosent de siste ti årene.

Les også: Erdogan: Hagia Sofia kan bli moské