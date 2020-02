Burkina Faso rystet av blodig kirkeangrep

De om lag 20 angriperne skal ha skilt mennene fra kvinnene, for så å drepe mennene. Flere andre menn ble såret – tallene varierer fra 10 til 18. I tillegg ble tre ungdommer bortført.

Angrepet skjedde like ved en protestantisk kirke i byen Pansy i Yagha-provinsen søndag. Pansy ligger rett ved grensen til Niger.

Før angriperne dro videre, skal de ha plyndret flere butikker. Ungdommene som ble bortført, ble tvunget til å frakte olje og ris på mopedene sine, opplyser en lokal ordfører, Sihanri Osangola Brigadie, til AP.

Han besøkte mandag sårede på sykehuset i Dori, en by som ligger cirka 18 mil fra stedet som ble angrepet.

Ny massakre i Burkina Faso: – Giverland ser ikke ut til å ha forstått at dette er verdens raskest voksende fluktkrise

– Også muslimske ofre

En ikke navngitt sikkerhetskilde i byen sier at både kristne og muslimer ble drept før kirken ble påtent.

Religiøse ledere har flere ganger tidligere blitt drept i det vestafrikanske landet, som blir stadig mer ustabilt som følge av et ytterliggående islamistopprør, som har spredt seg fra nabolandene Niger og Mali.

I forrige uke ble en pensjonert pastor drept i den samme provinsen, mens en annen ble bortført, ifølge et internt sikkerhetsnotat til hjelpearbeidere som nyhetsbyrået AP har fått tilgang til.

Kommentar: Jeg er redd de greske øyene blir museet vi reiser til om sytti år for å lære «aldri mer»

Økende vold

For få år siden var Burkina Faso et fredelig og stort sett stabilt land. Nå er eksperter sterkt bekymret som følge av stadig flere angrep mot sivile, deriblant mot kristne.

– Angriperne bruker ofrenes tilknytning til regjeringen eller deres tro for å rettferdiggjøre drapene, mens andre drap synes å være en hevn for drap begått av regjeringsstyrkene, sier Corinne Dufka, som leder Human Rights Watchs arbeid i Vest-Afrika.

Rapport: Økning i alvorlige overgrep mot barn i konfliktområder

I fjor ble over 1.300 sivile drept i målrettede angrep i Burkina Faso, over sju ganger så mange som i 2018, ifølge Armed Conflict Location and Event Data Project.

Over 760.000 mennesker er internt fordrevet under voldsbølgen.

Gatebarn i Rwanda: – Når de er ferdige med å kalle deg prostituert, tyv eller uteligger, så kaster de deg i fengsel