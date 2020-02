– Myndighetene i Rwanda hevder å rehabilitere gatebarn, men i stedet sperrer de dem inne under umenneskelige og nedverdigende forhold, banker dem opp og utsetter dem for overgrep, sier Lewis Mudge, som leder Human Rights Watchs virksomhet i Sentral-Afrika.

Menneskerettighetsorganisasjonen har intervjuet 30 gatebarn som har sittet innesperret på Gikondo Transit Center i hovedstaden Kigali og gjengir deres historier i rapporten « As Long as We Live on the Streets, They Will Beat Us: Rwanda’s Abusive Detention of Children».

Ifølge rapporten blir gatebarn sperret inne i opptil seks måneder om gangen, uten dom og tilgang til familie eller forsvarer.

Grov mishandling

28 av de 30 barna som er intervjuet i rapporten, forteller om til dels grov mishandling ved Gikondo-senteret.

En 15 år gammel gutt forteller hvordan han ble slått med en stokk ved ankomst, og at en av vaktene presset ham for penger.

En 16 år gammel jente forteller at hun ble kalt prostituert.

– Om du er ung jente, så kaller de deg hore. De setter en merkelapp på deg, og når de er ferdige med å kalle deg prostituert, tyv eller uteligger, så kaster de deg i fengsel, forteller hun.

Omstridt lov

Det er også flere lignende sentre i Rwanda, og Human Rights Watch har helt siden 2006 forsøkt å rette søkelys mot landets behandling av gatebarn.

Mishandlingen begynner ofte alt ved pågripelsen, som en spesialgruppe innen politiet står for.

Pågripelsene skjer med henvisning til en omstridt og vidtrekkende lov som ble vedtatt i 2017, og som forbyr prostitusjon, narkotikamisbruk, tigging samt soving og ulovlig salgsvirksomhet på gata.

Overfylt

På Gikondo-senteret blir barna stuet sammen i overfylte rom, noen ganger sammen med voksne, og opptil fire barn må dele samme madrass og laken.

Lus og sykdom er utbredt, og barna forteller at de bare får vaske seg to ganger i uka. Det kan også gå lenge mellom hver gang de får tilgang til toalett, og det samme gjelder helsehjelp.

Rehabilitering skjer bare i navnet ifølge Human Rights Watch, som nå ber FNs komité for barns rettigheter straks å pålegge Rwanda å stenge senteret.

Krever stenging

Rwanda har undertegnet FNs barnekonvensjon og må etterforske og straffe medlemmer av politiet og andre myndigheter som har begått overgrep mot innsatte, blant dem barn, krever menneskerettsorganisasjonen.

– FNs komité for barns rettigheter har mulighet til å gjøre det få i Rwanda kan gjøre ved å stille regjeringen tøffe spørsmål om menneskerettssituasjonen og systematiske brudd på konvensjoner, sier Mudge.