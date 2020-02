– Terroristene omringet folkene på landsbymarkedet, før de ble delt inn i to grupper. Mennene ble likvidert, mens kvinnene ble beordret til å forlate landsbyen, opplyser en sikkerhetskilde til nyhetsbyrået AFP om det siste blodige angrepet – ett av flere som har sendt over 500.000 ut på flukt.

Det er lite informasjon om hendelsen i Silgadji i Soum-provinsen i helgen, fordi jihadistene angivelig kuttet telefonlinjene før massakren.

– Sikkerhetsstyrker prøver å komme seg inn på stedet, men de må være forsiktige fordi det trolig er lagt ut hjemmelagde miner, sier kilden.

Fluktkrise

Massakren er langt fra unik. Senest i forrige uke ble 36 sivile drept i et angrep mot to landsbyer nord i landet, noe som fikk president Roch Marc Christian Kabore til å erklære to dagers landesorg.

Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen er denne uken på reise i det voldsherjede landet.

– I byen Barsalogho i nord hørte jeg fryktelige historier fra noen av de 70.000 menneskene som nylig har flyktet til leirer der det er akutt behov for vann, mat og utdanning. Mange fortalte meg at de ikke lenger får sove om natten på grunn av redsel for nye angrep. De fleste er enslige mødre, ettersom deres menn ofte er døde eller har flyktet fra målrettede angrep, sier Egeland.

Mangler penger

Han mener at nødhjelpsarbeidet er altfor lite sammenlignet med størrelsen på den menneskelige katastrofen.

– Vårt arbeid begrenses av sikkerhetssituasjonen og mangel på penger til nødhjelp. Giverland ser ikke ut til å ha forstått at dette er verdens raskest voksende fluktkrise, sier Egeland.

Ifølge Flyktninghjelpen er nå over 560.000 personer på flukt i Burkina Faso, og det forventes at tallet kan stige til 900.000 innen april.

Landet er også på randen av en sultkrise, ifølge organisasjonen, som beregner at én av ti personer vil trenge matvarehjelp innen juni.

– Mer enn kuler og krutt

Frankrike og flere land fra Sahel-regionen i Afrika har trappet opp sin militære tilstedeværelse i området.

– De som støtter den internasjonale militære innsatsen for å kvele volden i Burkina Faso, må innse at den dype krisen som nå rammer sårbare samfunn, krever mer enn kuler og krutt. De må møte de humanitære behovene med samme styrke, sier Egeland.

Flyktninghjelpen mener at en del av de store militæroperasjonene mot de væpnede gruppene har hatt fryktelige humanitære konsekvenser.

Hæren i Burkina Faso regnes som dårlig utstyrt og dårlig trent, men hevder å ha drept om lag hundre jihadister i flere operasjoner de siste månedene.