Familiemysteriet i Rexburg: Dommedagsprofeti, dødsfall og løgner

Joshua Vallow og Tylee Ryan ble sist sett 23. september 2019. Siden 7- og 17-åringenes forsvinning, har moren holdt seg svært opptatt, men ikke ved å bidra til politiets etterforskning.

Kunngjøringen av barnas forsvinning løftet lokket på et år fullt av mystiske dødsfall, løgner og intrikate familierelasjoner.



LES OGSÅ: Broren til forsvunnet søskenpar: – Mamma ville dødd for barna

Lori Vallow

Lori Vallow (46) er moren til Joshua og Tylee. I starten av 2019 hadde hun et ganske annerledes liv enn det hun har nå. Hun var gift med Charles Vallow, og paret bodde sammen i byen Chandler, i delstaten Arizona med Joshua og Tylee.

Plutselig flytter Lori til Hawaii. Hun tar med seg Tylee, men Charles og Joshua blir igjen i Arizona. Hun returnerer til Arizona etter en måneds tid, og separeres fra Charles kort tid etter, ifølge lokalavisen Fox 10 Phoenix.

Charles skal ha søkt om skilsmisse i februar 2019. Ifølge East Idaho News hevder han at Lori har truet med å drepe ham og stjele 35.000 dollar av ham. Senere trakk han skilsmissesøknaden, og ville gi ekteskapet en ny sjanse.

11. juli dør Charles Vallow. Han blir drept av Loris bror, Alexander Cox, som hevder at han skjøt ham i selvforsvar.

Ifølge ham oppstod en krangel mellom Charles og Lori mens Alex var tilstede. Alex trodde Charles kom til å bruke fysisk vold mot Lori, og brøt inn mellom dem. Da skal Charles ha slått ham med et balltre, hvorpå Alex skjøt og drepte ham.

I desember 2019, dør også Alex. Han blir funnet livløs i hjemmet sitt, og livet står ikke til å redde. Dødsfallet blir betegnet som mistenkelig. Politiet har gjort tester, og venter fortsatt på resultatene.

I august flytter Lori til Rexburg i Idaho, sammen med Joshua og Tylee. De begynner begge på skole i byen, og blir sist sett 23. september.

Chad Daybell

Chad Daybell (51) og Lori Vallow er begge gjester på det religiøse samfunnet Preparing a People’s podcast «Time to Warrior Up» den 5. desember 2018. Preparing a People mener Jesu oppstandelse vil skje i juli 2020, og forbereder sine følgere på verdens undergang. De har tatt avstand fra Chad Daybell etter nyheten om barnas forsvinning, og de mystiske dødsfallene rundt ham og Lori.

Daybell bor i Salem i delstaten Idaho, med sin kone Tammy Daybell og deres barn. De to har vært gift siden 1990.

19. oktober 2019 dør Tammy Daybell. Dødsfallet blir på daværende tidspunkt sett på som et naturlig dødsfall. Etter sakens stadige utvikling, blir dødsfallet nå ansett som mistenkelig av politiet.

Tammys lik ble hentet opp igjen fra graven for undersøkelser, som politiet fortsatt avventer resultatene av, melder blant annet East Idaho News.

Få uker etter Tammys begravelse, gifter Lori og Chad seg.

Søket begynner

I november gjør Rexburg-politiet søk i leiligheten til Lori Vallow, og 20. desember blir bilder av barna frigitt av politiet, med ønske om tips fra offentligheten om barnas tilstedeværelse.

Dagen etter frigir politiet bilder av Chad og Lori. De ønsker bistand fra offentligheten med å finne dem så de kan kalles inn til avhør.

Nyttårsaften 2019 legger Rexburg-politiet ut en oppdatering om saken, hvor de understreker at deres førsteprioritet er å finne barna, og har søkt gjentatte ganger etter barna, avhørt kilder og fulgt hver eneste ledetråd.

«Vi har sterk grunn til å tro at Joshua og Tylees liv er i fare,» skriver politiet, og legger til at i ukene etter Tammys dødsfall, har Lori og Chad ha fortalt flere at Tylee døde i 2018, som er usant. Chad skal også ha fortalt noen at Lori «ikke har små barn».

Politiet skriver også at Lori har «nektet å samarbeide i etterforskningen» og at «hele etterforskningen kunne vært unngått hvis Lori og Chad simpelthen samarbeidet».

Chad og Lori blir sett i Hawaii

Som følge av politiets etterlysning av Chad og Lori, får de tips om at de to blir sett på en strand i Kaua'i, Hawaii. Lørdag 25. januar gir politiet i Kaua’i Lori en ordre om å overrekke barna til barnevernet i Idaho innen fem dager.

Dagen etter tar politiet beslag på Lori og Chads leiebil, og gjennomfører søk i leieboligen deres på øya. Barna er ikke å finne.

Paret er ennå ikke siktet for noe, og får derfor gå fritt.

East Idaho News er i Kaua’i, og forsøker å få en kommentar fra Lori og Chad når de blir fratatt bilen. Reporteren spør gjentatte ganger om hvor barna er, og får bare et svar fra Lori:

– Ingen kommentar.

– Ingen kommentar? De har vært vekk i fire måneder, og du har ingenting å si om det? Folk ber for barna deres, og dere, over hele landet. Hvorfor gir dere oss ikke svar? spør reporteren.

– Det er flott, svarer Lori kort.

Besteforeldrene involveres

Den 7. januar holder Joshuas biologiske besteforeldre en pressekonferanse, hvor de utlyser en belønning på 20.000 dollar for informasjon som leder til barnas hjemkomst.

Besteforeldrene, Kay og Larry Woodcock, er faktisk Joshuas biologiske besteforeldre, og tidligere adoptivforeldre. Da Kay og Larrys sønn ikke lenger klarte å gi den beste oppveksten til Joshua, adopterte de ham - før han igjen ble adoptert av Lori og Charles, ettersom de var i en mer passende alder for å oppfostre et barn.

Nå angrer Kay og Larry på beslutningen. Bestemor Kay kalte Lori for «et monster», og ba inderlig om å få barnebarna tilbake.

– Overgi barna, det er alt vi ber om.

Larry ønsker et tegn på at barna faktisk lever.

– Det eneste jeg bryr meg om er de to barnebarna. Jeg kan be på mine knær, bare gi meg Joshua. Det er alt jeg vil ha.

Se video av besteforeldrenes pressekonferanse under:

Dommedagsprofeti

Kay Woodcock har ifølge USA Today sagt at Lori tidligere var en «fantastisk, elskverdig og oppmerksom mor». Det forandret seg de siste 18 månedene - rundt samme tid Lori ble med i en ny religiøs gruppe, Preparing a People. Kay kaller gruppen for «en kult».

Preparing a People er en gruppe som forbereder sine medlemmer på Jesus’ andre oppstandelse. I etterkant av forsvinningen til Joshua og Tylee, har de tatt offentlig avstand fra Chad og Lori.

Chad Daybell er også med i gruppen, og har skrevet rundt 25 bøker rettet mot mormonsk tro. Dystopiske temaer går igjen i bøkene hans, som atomangrep og enorme klimakatastrofer.

Ifølge Fox News 13 skal Chad også ha hatt et syn hvor engler fortalte ham at hans daværende kone, Tammy, kom til å dø.

Charles Vallow, Loris tidligere ektemann, skal også ha skrevet om Loris tro i skilsmissepapirene. Ifølge Insider skal hun ha skrevet at hun var «en gud som forberedte sitt folk for Jesus’ andre oppstandelse i juli 2020» og at hun «mottok spirituelle åpenbaringer og syn for å hjelpe henne samle og forberede dem som var utvalgt til å leve i et nytt Jeruslam etter den store krigen som var profetert i Johannes’ åpenbaring».