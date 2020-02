Broren til forsvunnet søskenpar: – Mamma ville dødd for barna

Saken om de savnede barna Joshua Vallow (7) og Tylee Ryan (17) har vekket stor oppsikt verden over, mye på grunn av de mystiske omstendighetene rundt forsvinningen.

Moren til barna, Lori Vallow (46), giftet seg med Chad Daybell (51) i oktober - to uker etter hans tidligere kone, Tammy Daybell (49), døde. Loris tidligere ektemann, Charles Vallow (63), ble skutt og drept av broren til Lori.

Barna Joshua og Tylee har vært savnet siden september. FBI ble koblet på saken og de sporet paret opp på Hawaii - uten barna.

– Mamma ville dødd for barna

Nå snakker Loris eldste sønn, Colby Ryan, ut om hvordan han opplever saken. Colby er halvbroren til Joshua og Taylee, og han tror ikke moren ville skadd barna.

– Mamma ville dødd for barna. Når man ser og hører om dette, samtidig som man lurer på hvorfor barna ikke blir funnet, da blir tankene og følelsene uenige , forteller han til den lokale kanalen Fox 10 Phoenix.

I intervjuet forteller han at forholdet til moren begynte å endre seg for et år siden. Hun flyttet plutselig fra Arizona til Hawaii med datteren Tylee og lot hennes daværende ektemann, Charles Vallow, og adoptivsønnen deres, Joshua, bli igjen i Arizona. Hun kom tilbake en måned senere, og Lori og Charles ble separert kort tid etter.

I juli ringte Lori til Colby og fortalte at Charles hadde hatt et hjerteinfarkt hjemme og dødd. Dette stemte ikke - han ble skutt og drept av broren til Lori, Alex Cox - angivelig i selvforsvar.

Ryan har fortsatt ubesvarte spørsmål om stefarens dødsfall.

– Samme hva som skjedde - hvorfor ble han skutt i brystet, og hvorfor ble han drept? Det gir bare ikke mening. Hvorfor måtte han dø på grunn av en krangel, sier Ryan til Fox 10 Phoenix.

– En virvelvind av kaos

En måned etter Charles' dødsfall flytter Lori til Rexburg i delstaten Idaho med Joshua og Tylee. 23. september blir barna observert for siste gang på skolen.

I en åpenhjertig video som eldstesønnen Colby har lagt ut på sin Facebook-side, ber han moren innstendig om å forklare hva som har skjedd med Joshua og Tylee.

– Jeg gjør dette fordi det er den eneste måten jeg kan snakke med dere på. Det er vanskelig, forteller Colby til kameraet og henvender seg direkte til moren:

– Mamma, jeg vil si til deg at samme hvor mye smerte jeg har vært gjennom den siste tiden, ber jeg fortsatt for deg. Jeg ber for barna hver dag.

Lori og Chad ble observert på Hawaii hvor lokalavisen East Idaho News filmet paret idet de ble kontaktet av politiet. Opptaket viser at paret ikke besvarer reporterens gjentatte spørsmål om hvor barna befinner seg.

Dette gjorde alt verre for Colby. Han ville dra dit for å snakke med Lori og Chad. Det hadde han ikke gjort på lenge, forklarer han.

– Jeg får ikke gjort noe for å beskytte barna eller hjelpe dere til å forstå hva som skjer. Jeg føler meg ignorert, jeg er sint og jeg er så forvirret, sier han i videoen på Facebook-siden sin. Han fortsetter:

– Det er fortsatt en mulighet for at noe godt skal kunne skje, dette kan fremdeles snus til noe bedre enn hva det er nå. Nå er det bare som en virvelvind av kaos.

