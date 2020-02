Søskenpar forsvunnet i fire måneder - flere familiemedlemmer døde

Joshua Vallow (7) og Tylee Ryan (17) ble sist gang sett i slutten av september i byen Rexburg i den amerikanske delstaten Idaho. I helgen ble moren Lori Vallow og hennes nye ektemann Chad Daybell funnet ferierende på Hawaii uten noen spor etter barna.

Nå frykter FBI at barna kan være i alvorlig fare, etter flere dødsfall i og rundt familien før og etter forsvinningen.

– Dette er en av de mest uvanlige situasjonene jeg har hørt om i min tid i politiet, sier Justin Kollar i Hawaii-politiet til amerikanske CBS News.

Mistenkelige dødsfall



Den mystiske saken startet imidlertid noen måneder før søskenparet ble borte. I juli i fjor ble nemlig morens eksmann skutt og drept av hennes bror, Alex Cox.

Broren hevdet at han skjøt i selvforsvar, men saken er fortsatt under etterforskning. I desember døde også Alex Cox, av ukjente årsaker. Politiet betegner dødsfallet som mistenkelig og venter nå på en obduksjonsrapport for å finne dødsårsaken.

Saken ble ikke mindre mystisk av at også ekskona til barnas stefar, Chad Daybelle, ble funnet død i oktober. Politiet vil nå gjøre undersøkelser for å finne ut om hun kan ha blitt forgiftet. Ifølge CBS giftet moren seg med Daybelle to uker senere.

I november besøkte politiet Lori Vallow og Chad Daybell etter å ha mottatt bekymringsmeldinger fra familiemedlemmer som ikke hadde hørt fra barna på en stund. Da svarte paret at barna hadde flyttet til Arizona for å bo hos slektninger der. Politiet fant raskt ut at dette ikke stemte, men da de kom tilbake dagen etter var paret borte.

Dommedagskult



Politiet har siden forsøkt å finne ut av hva som kan ha skjedd med de to barna, samtidig som de har lett etter Vallow og Daybell. Parallelt forsøker de å finne ut om det ligger noe kriminelt bak dødsfallene.

Tidligere denne måneden lovet besteforeldrene til barna 20.000 dollar i dusør for informasjon som kan bidra til at barna blir funnet igjen. De mener at deres sønn ble myrdet i forbindelse med skilsmissen fra Lori Vallow, og sier ifølge CBS at de tror Vallow og Daybell tilhører en dommedagskult.

– Helt siden hun ble med i denne kulten, har hun blitt en annen enn den vi kjente i 12 år. Det siste året er helt uforståelig. Vi skjønner ikke hvordan en mor bare kan forlate sine barn i flere måneder, forteller barnas bestefar Larry Woodcock.

I helgen ble Lori Vallow og Chad Dabell funnet ferierende nær en strandresort på Hawaii. Parets bil ble da gjennomsøkt, uten at det ble funnet noen spor etter barna.

Politiet utstedte en ordre om at moren fysisk sørget for å vise fram de forsvunnede barna for myndighetene innen torsdag. Ifølge ABC News har ikke moren etterfulgt politiets krav.

Verken Lori Vallow eller Chad Daybell er sålangt blitt siktet for noe i saken.