Grønland: – Issmeltingen har ikke vært større på 7000 år

Issmeltingen på Grønland skyter fart, og mengden smeltevann som renner ut i havet har neppe vært høyere på 7000-8000 år, ifølge en ny studie.

Grønlands enorme innlandsis inneholder nok vann til å forårsake en økning i det globale havnivået på syv meter.

Issmeltingen på Grønland har tiltatt kraftig de siste tjue årene, etter å ha vært forholdsvis stabil siden den industrielle revolusjon på midten av 1800-tallet, ifølge en studie publisert i tidsskriftet Nature 5. desember.

– Syv meters havnivåstigning ligger langt inn i fremtiden, mange hundre år. Men vi kommer dit om ikke temperaturøkningen stanses, sier seniorforsker Knut Halvor Alfsen ved CICERO Senter for klimaforskning i en epost til ABC Nyheter.

– Det vi snakker om som mulig trussel i første rekke er havnivåstigning opp mot en meter mot slutten av dette århundre. Det er i seg selv svært alvorlig, da de fleste av de største byene i verden ligger ved kysten, og det er her befolkningstettheten er størst, fortsetter han.

Millioner av mennesker er utsatt. 40-50 prosent av den globale befolkningen bor i kystområder som vil være sårbare for en økning av havnivået.

– Solid studie

I dag smelter innlandsisen på Grønland i et tempo 50 prosent høyere enn førindustrielle nivå, og 33 prosent over nivået i forrige århundre, ifølge de amerikanske forskerne bak studien.

Seniorforsker Knut H. Alfsen ved CICERO Senter for klimaforskning. Foto: CICERO.

– Issmeltingen skyldes økt temperatur, som i det vesentligste er drevet av menneskeskapte drivhusgassutslipp, sier Alfsen.

Forskerne bak den ferske studien har brukt bor på størrelse med et trafikklys for å ta prøver av grønlandsisens kjerne, som er opptil 350 år gammel, skriver Nature. Prøvene ble tatt nesten to kilometer over havnivå, og gir innblikk i smelteprosessen gjennom århundrene.

– Denne studien er nybrottsarbeid i kartleggingen av tidligere tiders avrenning av smeltevann fra Grønland. Den bekrefter hva man tidligere bare har hatt svakere belegg for å hevde; dagens avrenning er historisk stor. Studien er solid og fortjener tillitt, men som alltid i forskning er ikke én studie nok til å konkludere endelig, sier Alfsen ved CICERO.



Et isfjell driver i en fjord utenfor tettstedet Tasiilaq på Grønland. Juni 2018. NTB Scanpix/Reuters.

Millioner utsatt

I oktober la FNs klimapanel frem en rapport som advarer om at menneskeheten har et knapt tiår på seg til å avverge en klimakatastrofe. Globale temperaturer er i dag høyere enn på 11.000 år.

Smelting av innlandsisen på Grønland betraktes blant flere forskere som en av de viktigste drivkreftene i den globale stigningen i havnivået. Alfsen er usikker på dette synet:

– Jeg er usikker på om avsmelting fra Grønland er den største enkeltfaktoren. Andre viktige drivere er termisk utvidelse av havvann og avsmelting fra Antarktis. Avsmelting fra Grønland er imidlertid blant de største drivere av havnivåstigning i dag.

Det ligger to billioner (to med tolv nuller bak) tonn vann fastfrosset i et enormt islokk som dekker 80 prosent av Grønland, verdens største øy.

Studien fant at issmeltingen særlig drives frem av varmere somre, og at selv små temperaturendringer kan gi eksponentiell økning i ismeltingen.

Funnene støttes av en studie fra mars, der det heter at innlandsisen vest på Grønland smelter raskere enn noen gang de siste 450 år.

– Den nye studien utvider perspektivet til hele innlandsisen, sier klimaforskeren Erich Osteberg ved Dartmouth College i New Hampshire, som var medforfatter av studien fra mars.

Grense

I en mer optimistisk studie fra Ice2Ice-prosjektet viser imidlertid at endringene i havis og innlandsis på Grønland foregår uavhengig av hverandre. Havisen er mer utsatt for temperaturendringer i vannet, mens isen på selve øya reagerer mer på temperaturendringer i atmosfæren. Dette funnet tyder på at selv om havisen i Arktis ser ut til å krympe kan innlandsisen bli liggende i flere århundre, melder forskningsmagasinet Horizon.

Også på Sørpolen er det trøbbel i gjære. Ferske satellittfoto fra NASA dokumenterer i dag også smelting i nye områder i Øst-Antarktis, der isen lenge har vært antatt å være mer stabil.

Foreløpig konsensus blant forskerne er at det vil være en grense for temperaturendringer som vil føre til irreversibel smelting av innlandsis på Grønland og på Sørpolen, selv om man ennå ikke vet nøyaktig hvor grensen ligger.

