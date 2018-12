Torsdag 13. desember ble Virgin Galactics SpaceShipTwo den første kommersielle romferden utenfor atmosfæren siden 2011, med to piloter ombord.

Testflygningen hadde to piloter, fire Nasa-eksperimenter og en mannekeng-dukke kalt Annie som liksom-passasjer.

Romskipet, kalt VSS Unity, landet trygt på jorden en time etter oppskytning. SpaceShipTwo var først festet til et lastefly, før farkostene ble adskilt og pilotene på romskipet startet raketten. I løpet av et par minutter nådde romskipet toppfarten, 2,9 ganger lydens hastighet, og var i rommet et minutts tid før det begynte nedstigningen.

I verdensrommet?

Ifølge Virgin Galactic nådde det en høyde på 83 km. I cirka ett minutt var skipet i det som regnes som verdensrommet, ifølge amerikanske luftfartsmyndigheters definisjon. Men lavere enn den vanligere aksepterte grensen på 100 km.

Allerede for 14 år siden nådde et rakettskip fra Mojave Aerospace Ventures, som senere lisensierte sin teknologi til Branson, en høyde på 112 km med SpaceShipOne. Dette ble hyllet som begynnelsen på kommersiell passasjerromfart. Siden har privatpersoner blitt fløyet til Den internasjonale romstasjonen, men kommersielle passasjerflygninger har det foreløpig ikke blitt mer av.

Dette er første gang mennesker har blitt brakt opp i verdensrommet fra amerikansk jord siden romfergeprogrammet ble avviklet i 2011, og første gang et bemannet fartøy bygget for kommersiell passasjerromferd har nådd rommet.

Over 600 personer har betalt for billetter eller lagt inn depositum for å fly med et av de private romskipene, inkludert skuespilleren Leonardo DiCaprio og popstjernen Justin Bieber. En 90 minutters tur skal koste 2,2 millioner kroner.

VSS Unity letter på sin første romferd 13. desember 2018. Foto: Virgin Galactic.

Duket for romturisme

Også andre kommersielle aktører ser på muligheten for romturisme, deriblant Amazon-grunnlegger Jeff Bezos selskap Blue Origin. De begynner sine testflygninger i 2019. Andre bedrifter som planlegger passasjer-romskip er Boeing, Elon Musks SpaceX og Microsoft-medgrunnlegger Paul Allens Stratolaunch.

I september annonserte SpaceX at den japanske milliardæren Yusaku Maezawa blir selskapets første passasjer på en ferd rundt månen med det kommende Big Falcon Rocket-romskipet, etter planen i 2023.

Den tidligere NASA-piloten Frederick Sturckow og hans medpilot Mark Stucky vil få en utmerkelse som kommersielle astronauter av amerikanske luftfartsmyndigheter neste år.

Det flylignende romskipet lettet torsdag morgen (lokal tid) fra Mojave fly- og romhavn i California.

Milliardæren Richard Branson, Virgins eier, var til stede ved testen.

Dødsulykke i 2014

Testen følger fire år etter at det opprinnelige SpaceShipTwo krasjet under en testflygning der co-piloten ble drept og piloten alvorlig skadd.

– Billigere adgang til lav jordbane er en stor fordel for forskning på nyere teknologier, og romfartsmiljøet som sådan, sier Ryan Dibley ved NASAs Armstrong-senter for flygningsforskning i California. NASA hadde fire forskningseksperimenter om bord i Virgin-romskipet.

En glad milliardær: Richard Branson feirer den første romferden med et Virgin Galactic-skip. Foto: Virgin Galactic.

Den private industrien omkring skip i lav jordbane er i vekst, og lar NASA fokusere på mer langsiktige og mer fjerntliggende destinasjoner, skriver den amerikanske romfartsorganisasjonen i en pressemelding.

Virgin Galactic og andre kommersielle romfarttjenester har kontrakt på å tilby NASA flygninger til utprøving av fly- og annen teknologi.

Øvrige kilder: NASA , The Guardian, New York Times , Virgin Galactic.

