Therese Johaug innser egen begrensning – tror to svensker vil gi tøff konkurranse

Det er i et intervju med Expressen at 32-åringen fra Dalsbygda i Os tenker høyt om sin egen fremtid som langrennsløper.

Hun er åpen om at dominansen i langrennssporet snart kan være forbi, men sier hun føler seg sterk og fullt på høyde med formen hun har hatt inne de siste sesongene.

– De kommer til å være veldig sterke

Samtidig ser hun at flere av konkurrentene nærmer seg og kan være i stand til å hamle opp med hennes prestasjoner i sesongen som ligger foran. Spesielt de unge, svenske kvinnene virker sterke, mener Johaug.

Svenske Fridas Karlssons hovedmål er VM i februar. Der har hun lovet å ta revansj på Johaug.

– Jeg tror at både Frida og Ebba kommer til å være veldig sterke. Det virker som at de har trent veldig bra i sommar og tatt nye steg. I den alderen tar man store steg og utvikles. Jeg tror at de kommer til å gå fort på ski i vinter. For meg er det bare positivt med konkurranse, sier Johaug.

– Jeg er tilbake til mitt gamle jeg

Med 73 verdenscuprenn, sammenlagtvinner i verdenscupen i tre sesonger, tre sammenlagtseire i Tour de Ski, ti ganger vinner av Skarverennet samt 14 NM-titleri bagasjen, så er Therese Johaug i en klasse for seg.

Men nå merker hun at de yngre skiløperne puster henne i nakken, både på eget landslag og blant konkurrenter fra andre nasjoner.

Til de som tror det blir enklere å slå Johaug kommende sesong, har Johaug denne meldingen.

– Jeg er tilbake til mitt gamle jeg, forsikrer hun overfor Expressen.

Trente for hardt – gikk på en smell



I sommer var Therese Johaug i trøbbel etter å ha presset kroppen for hardt. Hun pådro seg dessuten belastningsskader under krevende fjellturer sammen med kjæresten Nils Jakob Hoff, noe som blant annet resulterte i væskeansamlinger i beina.

Men i høst har formen igen vært stigende. 24. september vant hun rulleskirennet fra Årnes i Sørkedalen og til Tryvannstårnet. Marit Bjørgen ble slått med rundt to minutter av Johaug da Bjørgen gjorde «comeback» etter siste barnefødsel.

– Det er rått. Det er ikke annet å si. Hun har vært ute av sirkuset i to år og trening er ferskvare. Jeg er jo toppidrettsutøver, så jeg burde jo slå henne, sa Johaug.