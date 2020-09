Johaug innrømmer feil: – Jeg legger meg flat

De norske langrennsløperne er forpliktet til å bruke offisiell bekledning når de møter pressen.

På bekledningen er nemlig logoene til de viktige sponsorene til Norges Skiforbund godt synlig. Men i et intervju med NRK på Sognefjellet stilte skistjerna Therese Johaug opp i sitt eget treningsutstyr og en halsvarmer med sin egen private sponsor.

Det skal ha vakt reaksjoner internt i Norges Skiforbund, melder NRK.

Den siste uka skal Johaug også ha lagt ut treningsbilder i sosiale medier, uten at sponsorenes logoer var synlig.

– Jeg legger meg flat. Jeg skulle sikkert hatt på meg Sparebank1-logo på bildet, men så var jeg der i privat regi, og tenkte ikke over at jeg skulle ha på meg Skiforbundets sponsorer, sier Johaug til NRK.

Johaug hevder imidlertid at hun ikke visste at hun skulle intervjues av TV-kanalen, og at hun ikke hadde landslagets utstyr med seg.

Espen Bjervig forteller at Johaug skulle hatt på riktig bekledning.

– Jeg synes det er ganske merkelig at dette er en sak for NRK. Det er egentlig en internsak for Skiforbundet. Jeg har pratet med Therese. Alle kan gjøre feil. Og akkurat nå ble det en glipp der, sier langrennssjefen.