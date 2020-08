Johaug: – Jeg har gått på en liten smell

For to uker siden ble det kjent at Therese Johaug ikke kunne stille til start i Toppidrettsveka. Treningsbelastningen hadde rett og slett vært for høy.

Til VG sier Johaug at den store treningsbelastningen og en lang gåtur i Lofoten i sommer sitter i kroppen.

Johaug forteller at det gikk galt da hun var ute på tur i åtte og en halv time i fjellene.

– Vi skulle komme oss ned de fjellene også, det er de støtene som satte seg i benene, spesielt over knærne. Det er grunnen til at jeg har gått på en liten smell, sier Johaug til VG.



Les også: Johaug lanserte egen YouTube-kanal



– Trykke på bremsen



Skistjernen sier det er lenge hun har kjent på følelsen av å ha trent for mye.

– Jeg kjenner kroppen min så godt at jeg orket ikke å kjøre meg selv ned i kjelleren. Det er det som er positivt med at jeg har holdt på med dette så lenge, jeg vet hvordan kroppen min fungerer på bra økter og på dårlig økter. Denne følelsen hadde jeg ikke kjent på kjempelenge. Da er det bare å trykke på bremsen med en gang, sier hun til VG.

Johaug må ha en lettere treningsperiode for å få tilbake tilstrekkelig overskudd og deltar heller ikke på den neste landslagssamlingen i Meråker. Også lagvenninne Ragnhild Haga har måtte justere treningsbelastningen etter en hard sommer.

Les også: Svensk Johaug-rival fingerskadd



Tok VM-krav



Det er liten tvil om at Johaug har gjort alt annet enn å ligge på latsiden i sommer. Under Impossible Games på Bislett tidligere i sommer, løp hun så fort at hun var under fjorårets VM-krav på 10.000.

Til NRK har Johaug uttalt at hun ikke har planer om å ofre langrennskarrieren, men sier hun ville valgt løping dersom hun ikke kunne kombinert idrettene.

– Jeg elsker å ha på meg joggeskoene og komme meg ut i marka, og føler en frihetsfølelse. Du kommer så tett på naturen og får være for deg selv. Uansett hvor du er, kan du ha på deg et joggeskopar og få en treningsøkt. Så jeg elsker å springe, sa Johaug til statskanalen.