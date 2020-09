Tidligere i sommer kom det frem fra Norges Skiforbund at Johaug ikke hadde respondert som forventet på trening.

Noen dager etterpå forklarte hun blant annet til VG at store mengder trening kombinert med en tur til Lofoten med innlagte fjellturer i sommer trolig hadde blitt for mye for henne.

Overfor Dagbladet forteller nå Johaug mer om bakgrunnen.

– Jeg kjente at tallene lyver

Hun forteller til avisen at de første faresignalene kom under en treningsøkt på rulleski. Under økten merket Johaug at det var noe galt, og umiddelbart tok hun kontakt med Erlend Hem, som er idrettsfysiolog og faglig leder av utholdenhetslaboratoriet ved Olympiatoppen.

Johaug ønsket å ta en laktatprofil. Laktatmålinger måler laktatkonsentrasjon i blodet, bedre kjent som melkesyre.

Det som skapte forvirring var at den første målingen ikke viste noen tegn til problemer.

– På den første laktatprofilen var tallene bra. Men det var likevel noe som skurret. Jeg sa at selv om tallene var bra, sitter jeg med en helt annen følelse. Jeg kjente at tallene lyver. Jeg var stiv i føttene. Det var ikke noe gnist, sier Johaug til Dagbladet.

Dårligste måling på lenge

Deretter tok 32-åringen det rolig en ukes tid, før hun dro tilbake til Olympiatoppen for å gjøre en ny laktatmåling.

– Da fikk jeg svarene på følelsene jeg satt med. Det var den dårligste laktatmålingene jeg har hatt på evig lenge. Denne andre målingen viste at det var riktig å stole på magefølelsen min, sier Johaug.

Hun deltok på Blinkfestivalen i starten av august, men skistjernen stod over Toppidrettsveka i Trøndelag senere i samme måned.