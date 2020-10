Løfshus prøvde å advare Northug: Ba ham finne seg en kjæreste

– Jeg sa til Petter: «Nå har du sjansen til å ordne deg et sivilt liv, finne deg en dame og slå deg til ro», forteller Løfshus til Dagbladet.

Samtalen fant sted i desember i 2018. 20 måneder senere satt en tydelig preget Northug foran et samlet pressekorps og fortalte om sitt livs største nedtur.

– Jeg har et alvorlig rusproblem bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis hard festing. Det har blitt mye hard festing i det siste. Jeg har ikke tatt det på alvor, fornektet det og skjult det for dem rundt meg. Konsekvensen er at det har blitt svært alvorlig og omfattende, innrømmet Northug.

– Det har bare prellet av

Vidar Løfshus mener Northug kunne ha unngått den katastrofale nedturen dersom han hadde lyttet til folk rundt seg i stedet for å velge en farlig vei med festing og rus.

– Jeg prøvde å gi ham et råd, men nådde ikke inn med det, innser Løfshus i dag.

Året etter tok han på nytt kontakt med Northug for å få ham inn på rett spor. Men også da forsto han at det var til ingen nytte.

– Det har vært vanskelig å komme inn til Petter med disse tingene. Vi har aldri nådd inn med det. Det har bare prellet av, sier den tidligere landslagstreneren til Dagbladet.

Han mener at folk i Northugs nærmeste krets heller ikke forsto hvor alvorlig situasjonen var før det var for sent.

I hardtrening fram mot rettssaken



Derfor ble pressekonferansen 21. august et bunnpunkt hvor Northug tok et nådeløst oppgjør med egne valg.

– Jeg har gjort mye jeg skammer meg over i jakten på spenning og intense opplevelser. Nå har det gått over styr, og jeg trenger hjelp. Jeg har sviktet igjen og vil si unnskyld til alle det angår, sa en alvorstynget Petter Northug.

I tiden som har gått etter den overraskende pressekonferansen har Northug brukt tiden godt. Stadige rapporter om harde treningsøkter og imponerte kolleger fra landslagsmiljøet tyder på at Northug har staket ut en ny retning og mener alvor med å legge om livsstilen.

– Jeg er glad for at politiet stoppet meg

Undersøkelsen som nylig viste at over halvparten av det norske folk sier at de kan tilgi Northugs råkjøring og kokainbruk, kan også være en motivasjon å ta med seg videre.

– Jeg er glad for at politiet stoppet meg. Det ga meg en ordentlig vekker, sa Northug da han la kortene på bordet og blottla sine egne feil.

Northug-saken er nå ferdig etterforsket og sendt til påtaleavgjørelse. Saken vil gå som en tilståelsessak ettersom Northug har erkjent forholdene han er siktet for.

Video: Petter Northug: – Jeg har et alvorlig rusproblem