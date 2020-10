– Det er solid. Petter hadde lett hengt med oss på økta i dag med det tempoet. Om han synes det er artig å trene, håper jeg han gjøre det mye og har glede av det. Det hadde vært veldig artig å se ham konkurrere igjen, sier Johannes Høsflot Klæbo til Dagbladet.

Ifølge avisen har Northug økt treningsdosene betraktelig den siste tiden og har gjennomført en rekke krevende treningsøkter både med og uten eliteløperne.

34-åringen varslet allerede under pressekonferansen i august, hvor han snakket åpent om sitt rusmisbruk, at han var motivert for å stake ut en ny kurs i livet.

– Jeg venter ingen sympati

Johannes Høsflot Klæbo har troen på at Northug kan trene seg tilbake til å bli god på ski igjen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix. Foto: NTB scanpix

– Jeg mangler den struktur i hverdagen som jeg hadde som utøver. Jeg klandrer ingen. Dette er min egen feil. Jeg venter ingen sympati. Jeg har bare meg selv å klandre. Jeg innser jeg trenger profesjonell hjelp og er glad Olympiatoppen har stablet et opplegg som involverer psykologer og medisinsk personell, fortalte Northug.

Nå er det mye som tyder på at Northug mener alvor, og bruker fysisk trening som en viktig del av strategien for å vende tilbake til et mer normalt liv igjen.

– Petter er seig. Hvis han trener mye, kan det hende han blir steingod igjen. Petter må gjøre en vanvittig jobb for å kjempe i toppen i langløp, men hvis han gjør det og vil det nok, er det absolutt mulig, sier Klæbo.

Tidligere kamerater er imponert



Ifølge kilder i langrennsmiljøet skal Northug være innstilt på å trene seg i så god form at han eventuelt kan stille på startstreken i offisielle renn igjen.

Flere av skiløperne som Northug tidligere trente og konkurrerte med forteller at de er imponert over både tempoet og treningsmengdene.

– Jeg har truffet og trent med Petter. Han er i bra rute og glad i å trene. Da merker man at han er til stede. Petter kan sikkert gjøre det overraskende bra. Om det blir full satsing på langløp, er det kult. Jeg tror ikke han vinner, men han har bedre peiling enn de fleste, sier Emil Iversen til Dagbladet.

John Northug, faren til Petter Northug, har tidligere fortalt at overgangen fra aktiv karriere til livet etter har vært vanskelig for sønnen.

– Petter er en snill gutt, men har ikke mestret den vanskelige overgangen fra aktiv karriere til livet etter på en god måte, sa faren til Se og Hør.

