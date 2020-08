Klæbo avslører Northug-samtale: – Han har bommet totalt

Skiprofilen Petter Northug er siktet for fartsovertredelse, kjøring i påvirket tilstand og oppbevaring av narkotika etter at han ble stoppet av politiet forrige torsdag.

I et intervju med TV 2 sier Johannes Høsflot Klæbo at han har snakket med Northug etter at saken ble kjent i media.

– Handlingen tar jeg sterk avstand fra. Som rollemodell og bilist har han et ansvar. Han har bommet totalt. Når man ferdes i trafikken, er man avhengig av at alle bidrar. Dette er helt uakseptabelt, sier han.

Les også: Petter Northug kan bli stående utenfor idretten i flere år

– Han har en fremtid

Klæbo håper Northug nå får hjelpen han trenger.

– Han må ta ansvar for det som har skjedd og det som skal skje fremover. Han har en fremtid. Hvor ønsker han å være fremover? Jeg håper han klarer å finne sin vei, forteller Klæbo til TV 2.

SIKTET: Petter Northug er siktet for fartsovertredelse, kjøring i påvirket tilstand og oppbevaring av narkotika. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Fredag kl 12 møter Northug pressen for første gang etter hendelsen som har blitt mye omtalt i norske og utenlandske medier. På pressekonferansen vil Northug uttale seg om situasjonen han befinner seg i.

Les også: Northug henter inn hjelp

Vil ha Spesialenheten på banen



Øst politidistrikt har bedt Spesialenheten for politisaker se på lekkasjer til mediene i forbindelse med Northug-saken.

Flere medier har omtalt taushetsbelagte opplysninger rundt saken.

– Vi ser alvorlig på at opplysninger fra etterforskningen er lekket til pressen, og har derfor valgt å oversende saken til Spesialenheten for nærmere undersøkelser. Tillit til at politiet håndterer opplysninger vi får på en god måte er helt avgjørende for å løse vårt samfunnsoppdrag, sier politimester Ida Melbo Øystese.

– Det er svært viktig at informasjon vi ønsker å ta opp i avhør med siktede eller vitner ikke er gjort kjent for allmennheten på forhånd, sier Øystese.