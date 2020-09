Bjørgen om Northug-skandalen: – Ikke kjempeoverrasket

Petter Northug har erkjent at han kjørte altfor fort, over 200 kilometer i timen i 80-sonen, da han 13. august ble stanset av en politipatrulje på E6 ved Gardermoen.

I hjemmet hans ble det gjort funn av en mindre mengde kokain.

På en pressekonferanse om saken innrømmet Northug at han sliter med et alvorlig rusproblem. Skistjernen har vært klar på at han trenger hjelp for å håndtere rusproblemet han sliter med.

– Hørt rykter



Fredag kveld gjester Marit Bjørgen TV-programmet Senkveld på TV2. Der forteller Bjørgen hva hun tenkte da saken om Northug ble kjent i mediene.

– Jeg ble ikke kjempeoverrasket. Man har jo hørt rykter. Nå tar jeg avstand i forhold til det han har gjort, sier hun i programmet.

Men understreker:

– Jeg kjenner Petter som en rolig, sindig gutt fra Mosvika. Jeg håper han har lyst til å endre litt på livsstilen. Det er opp til han, sier Bjørgen i Senkveld.

Sponsor trakk seg



At Northug på ny er i politiets søkelys gjør at flere sponsorer vurderer om de skal fortsatte samarbeidet med den tidligere skistjernen.

Så langt er det kun sykkellaget Uno-X som har varslet at de avslutter sin utstyrsavtale med Petter Northug.

Norges Skiforbund, som også har en sponsoravtale med merkevaren Northug, sier til VG at de er i dialog med Northug om et eventuelt videre samarbeid. Northug leverer sportsbriller til støtteapparatet og har avtaler med enkelte utøvere i Skiforbundet, samt kombinertlandslaget.

Northug har varslet at han sier fra seg alle oppdrag i tiden som kommer.