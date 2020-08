Petter Skinstad er en profilert herremann i det norske skimiljøet. I tillegg er han en nær venn av Petter Northug, og de to har hatt flere samtaler sammen den siste uken.

– Det var vondt å se Petter på pressekonferansen og vondt å høre flere av tingene han hadde å fortelle. Samtidig er det godt å høre at han innrømmer at han har et problem og er nødt til å gjøre endringer i livet sitt, sier Skinstad til ABC Nyheter.

TV 2 Sportens langrennsekspert Petter Soleng Skinstad. Foto: Olof Andersson/tv 2 / TV 2

Han forteller at han er klar for å støtte Northug videre gjennom den tunge perioden.

– Som venn er det selvsagt tungt å se at noen du bryr deg om har det vanskelig, men det viktigste jeg kan bidra med fremover er å være der for han om han trenger det, understreker Skinstad.

Bakgrunn: Petter Northug: – Jeg har et alvorlig rusproblem

Sportskommentator i Adresseavisen, Birger Løfaldli, har fulgt Northugs karriere tett. Han ble imponert over Northugs opptreden på fredagens pressekonferanse.

– Ut fra det elendige utgangspunktet han har satt seg selv i, leverte han en forestilling som er vanskelig å gjøre bedre. Han er vanligvis veldig dyktig i sånne settinger. At Norges største idrettsstjerne de siste ti årene har blitt narkoman, er et ganske brutalt budskap å fortelle. Men han la ikke skjul på noe av det, sier Løfaldli til ABC Nyheter.

– Samtidig synes jeg det er et betimelig spørsmål å stille hvorfor vi skal tro på Northugs evne til å endre, etter det som skjedde for seks år siden, legger han til.

Adressa-kommentatoren sikter til da Northug fyllekjørte i Trondheim sommeren 2014.

– Overraskende å høre hvor dyp og alvorlig krisen er

Petter Northug under pressekonferansen i Trondheim der han uttalte seg om hendelsen der han er siktet for kjøring i høy hastighet, kjøring i ruspåvirket tilstand og oppbevaring av narkotika. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Løfaldli møtte Northug i Oslo tidligere i sommer, men var langt fra klar over det livet som Northug omtalte på fredagens pressekonferanse.

– Det var overraskende å høre hvor dyp krisen er og hvor alvorlig den er. Jeg var selvsagt ikke klar over dette da jeg møtte ham for to måneder siden. Som han forklarte selv så blir det et slags dobbeltliv.

Løfaldli mener det viktigste nå er at Northug får livet på rett kjøl igjen.

– Det viktigste nå er at Petter Northug får skikk på livet sitt, ikke om han fortsetter med merkevaren sin eller blir ekspert på TV.

Northug: – Jeg har fornektet det og skjult det

Det var en dønn ærlig Petter Northug som fredag fortalte at han har et alvorlig rusproblem.

– Jeg har ikke tatt det på alvor, fornektet det og skjult det for dem rundt meg. Konsekvensen er at det har blitt svært alvorlig og omfattende, sa Northug.

Tidslinje for Northug-saken * Tirsdag 11. august - onsdag 12. august: Petter Northug sier han var på fest og inntok kokain og alkohol før han dro til skiskole i Trysil. * Torsdag 13. august: Petter Northug stoppes av politiet i en fartskontroll i 110-sonen på E6 sørgående i Ullensaker ved Gardermoen. Farten måles til 168 kilometer i timen. Politiet mistenker skiprofilen for å være ruspåvirket, og Northug tas med til legevakten for å avlegge blodprøve. Førerkortet blir beslaglagt, og senere samme kveld ransakes idrettsstjernens bolig. Der blir det funnet narkotika. * Fredag 14. august: Northug bekrefter hendelsen på sin Instagram-profil. 34-åringen skriver at han har gjort «en stor feil» og opplyser at det er kokain som ble funnet hjemme hos ham kvelden før. * Lørdag 15. august: Politiet opplyser til NTB at Northug foreløpig er siktet etter vegtrafikkloven, men at siktelsen kan bli utvidet. * Ledelsen i sykkellaget Uno-X opplyser at den har besluttet å avslutte sin utstyrsavtale med Northug. Andre samarbeidspartnere som Norges Skiforbund og sportsutstyrskjeden XXL sier de vil bruke tid på å vurdere situasjonen. * Idrettsminister Abid Q. Raja (V) sier at Northug bidrar til å svekke omdømmet til idretten. * Mandag 17. august: Politiet bekrefter at Northug er siktet for tre lovbrudd. Kjøring i for høy hastighet og kjøring i ruspåvirket tilstand er brudd på vegtrafikkloven, mens mistanke om oppbevaring av narkotika hører inn under straffelovens paragraf 231. * Tirsdag 18. august: I et intervju med Bergensavisen oppfordrer sandvolleyball-landslagets trener Kåre Mol eget forbund til ikke å bryte samarbeidsavtalen med Northug. Norges Volleyballforbund opplyser at de trenger tid til å vurdere situasjonen. * Fredag 21. august: Northug stiller til pressekonferanse i Trondheim og avslører at han har et alvorlig rusproblem bestående av både alkohol og narkotika.

Han beklaget videre situasjonen han har havnet i overfor familie, venner og samarbeidspartnere.

– Jeg har sviktet igjen og vil si unnskyldning til alle det angår.

Det er gått en uke siden det ble kjent at 34-åringen ble stoppet i en fartskontroll i 110-sonen på E6 i Ullensaker. Farten ble målt til 168 kilometer i timen og førerkortet til den tidligere langrennsstjernen ble beslaglagt.

Senere fant politiet også det som beskrives som en mindre mengde narkotika under en ransakelse av Northugs bolig i Oslo.

Den tidligere skistjernen er siktet for fartsovertredelse, kjøring i påvirket tilstand og oppbevaring av narkotika.