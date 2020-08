Petter Northug: – Jeg har et alvorlig rusproblem

– Jeg har et alvorlig rusproblem, bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis hard festing i det siste. Og det har blitt mye hard festing i det siste. Jeg har ikke tatt det på alvor, fornektet det og skjult det for dem rundt meg. Konsekvensen er at det har blitt svært alvorlig og omfattende, sier Northug.

Han beklaget videre situasjonen han har havnet i overfor familie, venner og samarbeidspartnere.

– Jeg har sviktet igjen og vil si unnskyldning til alle det angår.



Northug avviser siktelsen om at han kjørte i ruspåvirket tilstand da han ble stoppet på vei fra skiskole i Trysil torsdag forrige uke.

– Jeg følte meg ikke påvirket da jeg dro fra Trysil.

Northug sier at politiet fant rundt ti gram kokain hjemme hos ham. Dette var til eget bruk, ifølge 34-åringen.

I tillegg erkjente Northug at han kjørte i over 200 km/t i timen i 80-sonen på vei hjem fra Trysil.

– Jeg var også dum nok til å filme det på telefonen, forteller Northug, som også innrømmet at han hadde 40.000 kroner i kontanter i bilen. Det forklarte han med at han hadde vekslet utenlandsk valuta etter en ferietur.

Trekker seg fra alle oppdrag



Videre sier han at han har gjort mye han har skammet seg over.

– Det har gått over styr og jeg trenger hjelp.

Northug trekker seg fra alle oppdrag i høst og at han vil gå inn i behandling for rusproblemene.

– Jeg har skuffet mange med mitt narkotikamisbruk, sier Northug på pressekonferansen.



(Artikkelen fortsetter under bildet)



Petter Northug under pressekonferansen i Trondheim hvor han uttalte seg om hendelsen der han er siktet for kjøring i høy hastighet, kjøring i ruspåvirket tilstand og oppbevaring av narkotika. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Northug sier han prøvde kokain for første gang januar 2019. Han la opp som langrennsløper desember 2018.

34-åringen avviste videre at han rørte dop eller narkotika da han var aktiv, og han skal heller ikke ha hatt rus i kroppen under i skirenn etterpå.

– Jeg klandrer ingen. Dette er min egen feil. Jeg venter ingen sympati. Jeg har bare meg selv å klandre, sa Northug.

Nå erkjenner skiprofilen at han trenger hjelp.

– Jeg innser jeg trenger profesjonell hjelp og er glad Olympiatoppen har stablet et opplegg som involverer psykologer og medisinsk personell, sa 34-åringen.

Den tidligere langrennsstjernen viser til at han har vært med på mange artige prosjekter, men at han ikke alltid har hatt det godt med meg selv.

– Jeg mangler struktur i hverdagen som jeg hadde som utøver, forteller Northug.

Skiforbundet: – Ønsker å gi Northug all støtte



Norges Skiforbund vil ikke konkludere rundt samarbeidsavtalen med Petter Northug, men sier at skiprofilen kan forvente seg det han måtte trenge av støtte.

Det opplyser forbundet i en pressemelding sendt ut kort tid etter at Northug møtte mediene i Trondheim fredag.

Norges Skiforbund, som er blant Northugs samarbeidspartnere, fulgte seansen.

«Informasjonen som fremkom der blir en del av Skiforbundets vurderinger videre når det gjelder en beslutning om samarbeidet med Northug AS skal fortsette», skriver forbundet i etterkant.

«Skiforbundet vil bruke den tiden som er nødvendig før en beslutning om videre samarbeid blir tatt og ønsker ikke å si noe om disse vurderingene på nåværende tidspunkt», heter det videre.

Samtidig rekker forbundet ut en hånd til 34-åringen.

«Skiforbundet er glad for at Petter Northug sier at han innser alvoret i det som har skjedd og ønsker å få profesjonell hjelp. Det er viktig å understreke at Skiforbundet ønsker å gi Northug all den støtte og hjelp han trenger, uavhengig av beslutningen knyttet til det kommersielle samarbeidet», står det i pressemeldingen.

Ble stoppet i 168 kilometer i timen



Det er gått en uke siden det ble kjent at 34-åringen ble stoppet i en fartskontroll i 110-sonen på E6 i Ullensaker. Farten ble målt til 168 kilometer i timen og førerkortet til den tidligere langrennsstjernen ble beslaglagt.

Petter Northug ble stoppet av politiet da han råkjørte med sin Jaguar F-TYPE med 575 hestekrefter. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Senere fant politiet også det som beskrives som en mindre mengde narkotika under en ransakelse av Northugs bolig i Oslo.

Den tidligere skistjernen er siktet for fartsovertredelse, kjøring i påvirket tilstand og oppbevaring av narkotika.

Northug ble tatt med til legevakten for å avlegge blodprøve. Svarene på prøven er ventet å bli klare innen et par uker.

I etterkant av hendelsen avsluttet sykkellaget Uno-X sin utstyrsavtale med Northug.