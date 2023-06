Pride-paraden er rett rundt hjørnet, og i år marsjeres det med 25. juni-terroren ved London Pub i fjor som et alvorlig bakteppe.

Men bak den moderne LHBT-bevegelsen ligger en helt sentral hendelse for nøyaktig 54 år siden i dag, onsdag. Nemlig Stonewall-opprøret.

Kriminelt og hemmelig

Klokken 01.20 natt til lørdag den 28. juni ble Stonewall Inn åsted for opprøret som har skrevet seg inn i historien som den avgjørende hendelsen som ledet til den moderne homokampen.

Vi går tilbake til den hippe bydelen Greenwich Village i New York i 1969. Homofili var var fortsatt kriminelt i de fleste stater, så baren bak døren mellom West 4th Street og Waverly Place var hemmelig. Dersom politiet ble observert utenfor, byttet man ut de pulserende lysene med hvite lys for å signalisere at gjestene skulle slutte å danse eller berøre hverandre.

En politimann har tatt tak i håret til en ung mann, mens kollegaen slår med batongen på en annen, under en konfrontasjon mellom «Gay Power»-demonstranter og politiet i Greenwich Village i New Yorjk 31. august 1970, året vetter Stonewall-opprøret. Foto: Ukjent / AP/NTB

Stonewall Inn hadde allerede opplevd en razzia et par dager i forveien da politiet rykket inn gjennom dørene. Men denne gangen ble politiet ledet av en strengere styrke som hadde som mål å stenge stedet for godt.

Judy Garland, en legende i miljøet for hennes fremførelse av «Over the Rainbow», hadde blitt begravet tidligere på dagen og det var duket for minnestund i baren.

Så da arrestasjonene startet ble politiet møtt av et hav med bargjester, som etter år med undertrykkelse, reagerte med raseri. Dette kulminerte i et voldsomt opprør mot politiet.

Over 500 personer presset politiet til å barrikadere seg inne på baren, og til slutt ble terrorpolitiet hentet inn.

Lever videre

Men det stoppet ikke der.

Opprøret fortsatte i bydelen i tre dager til, godt hjulpet av flere homofile og lesbiske som sluttet seg til opprøret underveis.

Og opprøret viste seg å ha sprengkraft langt utover disse sommerdagene i 1969. 26. juni 2015 avgjorde amerikansk høyesterett med fem mot fire stemmer at delstater ikke lenger kunne forby likekjønnede ekteskap. Dette året ble også Stonewall Inn det første stedet med betydning for skeiv historie, til å bli oppført i det statlige og det nasjonale registeret over historiske steder.

Pride



I Norge trådte ny ekteskapslov i kraft noen år tidligere, den 1. januar 2009.

Men fortsatt rapporterer norske skeive om opplevelser med trakassering og hat.

Andre kontroverser har også preget det skeive miljøet den siste tiden.

Tidligere i juni stod Thon Hotels i stormen for å først ha innført forbud mot å heise regnbueflagget. Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (Fri) har også blitt heftig debattert for sine politiske synspunkter.

På lørdag er det altså igjen duket for fest for den skeive bevegelsen. Mye takket være Stonewall-opprøret.