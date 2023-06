PST: Økning i antall trusler mot Pride i Norge

Det opplyser PST på en pressekonferanse onsdag.

– Det er ingen endring i trusselbildet. PST kjenner ikke til konkrete trusler mot Pride per nå, sier PST-sjef Beate Gangås.

Hun opplyste at PST er blitt kjent med flere trusselytringer mot pridemarkeringer den siste tiden, og at det jobbes intenst med å avklare om disse er reelle.

– Jeg vil ikke si eksakt hvor mange forebyggende saker vi jobber med. Men det dreier seg om et tosifret antall, hvorav en porsjon knytter seg til Pride, sa leder Lars Lilleby for PSTs kontraterroravdeling i forbindelse med en vurdering av trusselbilde før årets Pride-feiring landet rundt.

Flere kan bli fengslet

Han bekrefter at flere kan blir fengslet etter å ha framsatt det PST mener er trusler mot Pride.

Truslene blir framsatt både på epost, på nettfora og gjennom klassiske tips som blir ringt inn eller kommer brev.

PST er klar på at det var vært en merkbar økning i omfanget av trusler mot pridearrangementer, men vil ikke tallfeste hvor mange.

– Vi tar alle på det største alvor, sier kontraterrorsjef Lars Lilleby.

Ønsker at Pride-arrangementer går som planlagt

PSTs kontraterrorsjef Lars Lilleby oppfordrer alle som har tenkt å markere Pride om å gjennomføre arrangementer som planlagt.

– Vi er inne i Pride-måneden. Det er kanskje akkurat nå det er viktig å gjennomføre disse arrangementene, det oppfordrer vi til, sier Lilleby om de kommende dagene.

Fredag starter Oslo Pride som skal avsluttes med den tradisjonelle paraden lørdag 1. juli. Også flere andre steder i landet vil det holdes egne arrangementer.

– Vi har god dialog og kommuniserer direkte med politiet om det skulle dukke opp noe. Akkurat nå er det mange trusler. De jobbes det med, sier Lilleby og forklarer hvordan PST går fram for å redusere bekymringene knyttet til disse truslene. Andre og mer alvorlige trusler går de videre med.

– Vi oppfordrer absolutt til å gjennomføre Pride-arrangementer som planlagt, sier kontraterrorsjefen.

Ber folk melde fra

Politiet ønsker tips om noen oppdager noe de anser som mistenkelig aktivitet i forkant av Pride-markeringene over hele landet.

– Vi er selvfølgelig helt avhengig av at folk melder fra. Hvis noen ser noe de mener kan hjelpe oss i å forhindre at et terrorangrep skjer, vil vi gjerne ha informasjon om det, sa Gangås på pressekonferansen

Ifølge Gangås jobber politiet med betydelige ressurser og har god dialog med diverse Pride-arrangører over hele landet.

– Vi jobber veldig hardt med betydelige ressurser på alt av tips, meldinger og ting vi oppdager selv. Vi får bevise at vi evner å følge opp alt det vi makter, sa hun.

PST gjør flere endringer

De siste årene har det vært flere dødelige angrep i Norge utført av personer som ikke har vært prioritert hos PST. Organisasjonen varsler nå endringer.

– Det betyr ikke nødvendigvis at det var en feil prioritering, men de som har utført angrepene, har ikke skapt oppmerksomhet hos oss, sier Lilleby på pressekonferansen onsdag.

PST skal nå gjøre endringer i sin arbeidsmåte. Blant annet skal de i større grad identifisere mulige terrormål, sier Lilleby.

– I dag leter vi etter personer etter at det har kommet tips eller bekymringsmeldinger. Da fanger vi ikke opp dem som sitter stille, sier han.