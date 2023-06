Men for pokker da, Thon, stå for det!

Altså, jeg er vokst opp alene med far som sto frem som homofil på NRK i Nord-Norge da jeg gikk i småskolen. Han er verdens mest fabelaktige fyr, en varm far som levde alene for min skyld. Det hadde vært vanskelig å være gutten med to fedre på Senja i 1983.

Så er verden gått videre. Homokampen er blitt til Pride og LHBT. Jeg kjenner unge mennesker med kjønnsidentitetsproblemer, som opplever at de er født med feil kjønn. Noen er usikre på om de er født i noe kjønn i det hele tatt. Jeg synes det er trasig at de har det sånn, det vil alltid være greiere når kropp og sinn snakker sammen; når de er vel forlikte og trives i hverandres selskap.

Jeg ønsker kjærlighet for alle, helt uavhengig av kjønnsidentitet og legning. Det tror jeg de fleste gjør.

Men noen finner det politiske i det vanskelig. 70-tallsfeminister som ikke er komfortable med peniser i damegarderoben, bekymring for at barn og unge får mer eller mindre irreversibel kjønnskorrigerende behandling når det de egentlig hadde trengt var aksept for at de var annerledes, følelsen at biologiske menn infiltrerer kvinnekampen, insistering på at små barn må forelegges valg om hvilket kjønn de vil være.

Det er forslitt, men verdt å gjenta likevel: «Jeg er uenig i dine meninger, men jeg vil inntil døden forsvare din rett til å hevde dem».

For dette er politikk. Ikke som Pride-toget. Det er en folkefest for retten til kjærlighet.

Men for noen representerer Pride-flagget mye de synes er vanskelig.

Thon Hotels begrunnet sitt forbud mot flagging med regnbueflagget med at de vil være et inkluderende hotell for alle. Også de som har andre meninger enn organisasjonen Fri, som arrangerer Pride.

Jeg er nok over gjennomsnittlig rolig til det hele, selv om jeg også mener Fri er en politisk nokså radikal organisasjon. Vi kommer til å lande på en konsensus vi alle som samfunn vil kunne leve godt med.

Personlig mener jeg at flest mulig skal heise regnbueflagget. Jeg mener det symboliserer toleranse og frihet, til kjærlighet og romantikk og sex mellom samtykkende voksne, verdier det bare skulle mangle at et land som Norge holdt høyt.

Så er jeg likevel skuffet over Thon.

De hadde tatt et standpunkt. De hadde vedtatt å droppe regnbueflagget fordi de ønsket å være nøytrale, og at inkludering og mangfold skal favne alle.

«Det å fremme likeverd, like muligheter og rettigheter er temaer konsernet vårt arbeider med systematisk gjennom hele året», sa konserndirektør Morten Thorvaldsen til TV 2 tirsdag.

Avgjørelsen er gjennomtenkt, begrunnelsen er overveid.

Likevel snur Thon etter kritikk fra Jan Thomas , Niklas Baarli, Noman Mubashir , TikTok-profil Julie Lorentzen, «Farmen»-paret Lene Sleperud og Tonje Garvik og flere andre kjendiser.

Vi har «undervurdert signaleffekten», sier Thon.

Det er feigt. Hotell-kjeden hadde stått seg på å stå på sitt. Det mener jeg til tross for at det opprinnelige forbudet både fremstår unødvendig, uinkluderende og lite tidsriktig.

For det handler om ryggrad.

