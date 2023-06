Lederen for Støttegruppa 25. juni tror han vil føle seg trygg i årets pride

– Hvis man føler at en representant for en annen minoritet har gått til angrep på deg, så er det lett å kjenne på sinne, hat og frykt overfor de andre menneskene. Og det gjelder uansett hvilken vei det går. Men vi minoriteter kan ikke drive å gå til angrep på hverandre. Vi er nødt til å stå sammen og finne fellesskap, slik at vi kan skape et bedre samfunn, sier Espen Aleksander Evjenth, leder i Støttegruppa 25. juni, til NTB.

Selv ble han skutt i hodet da Zaniar Matapour begynte å skyte i Rosenkrantz gate i Oslo.

– Jeg ble hardt skadd i fjor. Men jeg overlevde, på en eller annen måte. Det er litt uforklarlig at det faktisk gikk bra. Jeg ble skutt i panna, liksom. Så jeg føler at jeg har fått en ny sjanse. En ny sjanse til å engasjere meg og en ny sjanse til å gjøre noe bra i samfunnet, og det har jeg lyst til å gjøre.

Tar vare på ofre

Derfor startet han Støttegruppa 25. juni, som tar vare på de som ble berørt av terroren i fjor, og jobbe for raushet i samfunnet.

På ettårsdagen etter angrepet har han hatt en travel dag. Evjenth startet med blomsternedleggelse i Rosenkrantz gate og var så med på minnemarkeringen i Oslo rådhus. Der holdt støttegruppa selv minnetale.

– Det var veldig fint. Jeg tror det var forløsende både for oss og for dem som satt i salen, sier han.

Gleder seg skikkelig til pride-uka

På tross av angrepet i fjor, ser han positivt på den kommende pride-uka

– Vet du hva – i dag så velger jeg å være optimist. Jeg gleder meg til pride-uka, og jeg gleder meg til å gå i parade neste helg. Jeg tror det skal gå bra. Jeg tror jeg skal klare å være trygg og kjenne på støtten som faktisk finnes i samfunnet. Det blir stort. Jeg gleder meg skikkelig, sier han.