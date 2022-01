Europas nest største land er nå så godt som omringet av tungt utstyrte russiske soldater støttet av fly, tanks, artilleri, marine og rakettsystemer.

Ifølge en ny vurdering fra Pentagon er Russland nå posisjonert med så store militære styrker med kapasitet til å kunne gjennomføre et fullskala angrep og invadere hele Ukraina, skriver The New York Times.

Skulle ordren om å invadere Ukraina komme, vil den russiske krigsmaskinen kunne skape enorme ødeleggelser på sin vei.

Lørdag kommer det opplysninger om at Russland er i ferd med å transportere inn ekstra blodforsyninger til de mer enn 100.000 soldatene som står oppmarsjert langs grensen.

– Du vil ikke kunne utføre et nytt angrep uten blodforsyninger

Det tolkes som et tegn på at russerne forbereder seg på at det kan komme krigshandlinger med påfølgende skader på soldater, som vil måtte trenge blodoverføring ved alvorlige skader.

– Det garanterer ikke at det kommer et angrep, men du vil ikke kunne utføre et nytt angrep uten blodforsyninger, sier Ben Hodges, en pensjonert generalløytnant i det amerikanske militæret. Han jobber nå ved forskningssenteret Europeisk politikkanalyse, skriver Reuters.

– Enda en nøkkelindikator på Moskvas militære beredskap

Nyhetsbyrået har snakket med tre uavhengige kilder i USAs sentraladministrasjon som opplyser om at overføring av blodforsyninger er i gang til det som kan bli frontlinjen i en eventuell storkrig.

– Russlands militære oppbygging nær Ukraina har utvidet seg til å omfatte forsyninger av blod sammen med annet medisinsk materiale, som vil gjøre det mulig å behandle ofre. Det er enda en nøkkelindikator på Moskvas militære beredskap, sier tre amerikanske tjenestemenn til Reuters.

– Et element av psykologisk krig

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. / AP / NTB Foto: NTB

De anonyme kildene viser til at konkrete indikatorer, som blodforsyning, er helt avgjørende for om russiske myndigheter vil kunne være forberedt på å gjennomføre en større invasjon.

Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Malyar benekter disse opplysningene.

– Denne informasjonen er ikke sann. Slike nyheter er et element av informasjon og psykologisk krig. Hensikten med slik informasjon er å spre panikk og frykt i samfunnet vårt, skriver Malyar Facebook.

Det russiske forsvarsdepartementet har foreløpig ikke kommentert de nye opplysningene som nyhetsbyrået har publisert.

– Vi trenger ikke denne panikken. Det koster ukrainerne dyrt

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at vestlige advarsler om en russisk invasjon skader landet hans.

Under en pressekonferanse fredag oppfordret han Vesten til ikke å skape panikk.

– Den største faren for Ukraina nå er destabilisering av situasjonen innad i landet. Vi trenger ikke denne panikken. Det koster ukrainerne dyrt, sa Zelenskyj.

Samtidig ba han Russland bevise at landet ikke har noen intensjon om å invadere Ukraina.

USA-general advarer: – Vil resultere i en betydelig mengde ofre

USAs forsvarssjef Mark Milley. Foto: Greg Nash / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Under en pressebriefing i Pentagon fredag ​​28. januar advarte USAs forsvarssjef, general Mark Milley, om risikoen Russland tar dersom landets ledelse gir sine styrker ordre om å angripe.

– Gitt den typen styrker som er oppstilt, hvis det ble sluppet løs mot Ukraina, ville det være betydelig, veldig betydelig, og det ville resultere i en betydelig mengde ofre. Dette er større i skala og omfang av styrker enn noe vi har sett i nyere tid. Vi må tilbake til den kalde krigens dager for å se noe av denne størrelsesorden, sa Milley på pressekonferansen, skriver CNN.

Saken oppdateres