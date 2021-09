ABC Nyheter spør i denne serien nestorer og ringrever i alle stortingspartiene om deres beste råd til partiet sitt foran valget 13. september.





Thorbjørn Berntsen var stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra 1977 til 1997, og var miljøvernminister mellom 1990 og 97. Han ble også nestleder i partiet i 1989.

– Hvordan analyserer du partiets posisjon nå i valginnspurten?

– Den er jo stabil, for å si det sånn. Jeg kunne jo tenkt meg litt mer bevegelse på meningsmålingene. Det er stabile forhold og ikke så mye glidning mellom partiene. Jeg synes Jonas gjør en veldig bra valgkamp. Vi har fine, viktige saker som jeg synes han fronter bra. Det går på dette med økningen i forskjellene på inntekt og formue. Der er han grunnleggende god. Det andre er å demme opp mot privatiseringen av områder som helse og omsorg, og der må vi kjøre veldig på. Det blir jo en demontering av velferdssamfunnet om «de blå» får holde på videre med privatiseringen, varsler Berntsen.

– Hva er ditt beste råd til Støre i innspurten i valgkampen?

– Han må bare fortsette på det opplegget han har staket ut. Han gjør det bra i TV-debattene også, så det er ikke noe annet råd: Kjør på!

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Thorbjørn Berntsen i dialog med Jonas Gahr Støre i 2017. Foto: Arbeiderpartiet/Flickr

– Støre har sagt at han har fått beskjed av rådgiverne om å smile mer, synes du han smiler nok?

– Hehe! Ja, han smiler da bra. Det viktigste er å være seg selv. Å skulle begynne med kunstige krumspring for å utgi seg for å være noe annet enn den man er, blir bare mislykket. Det gjennomskuer folk. Han er blid nok.

I januar sa han til Klassekampen at partiet måtte ha en åpen debatt om Støre var riktig person til å gi Arbeiderpartiet høyest oppslutning etter en måling viste at partiet hadde en oppslutning på 17,5 prosent.

– Dette er en katastrofemåling for Ap, så noe må skje. Hadde det vært en fotballag, så ville coachen fått sparken, sa Berntsen til Klassekampen da.

– I januar gikk du ut i media og ønsket en lederdebatt i partiet. Var det riktig å fortsette med Støre?

– Det er klart at han må jo drive sin form for valgkamp på det grunnlaget han er skrudd sammen. Han kan ikke prøve å være noe annet, og han gjør det bra. Hvis det er noe jeg har registrert så er han nå mye kortere i kommentarene nå når han fremlegger problemstillinger. Han bruker ikke like mange ord, og det er bra. Det er ikke nødvendig å bruke så mye ord. Det norske språket er ikke fylt av så mange bokstaver og ord i dagligtalen, så han får holde seg til norsk dagligtale så vil dette gå veldig fint. Han klarer seg bra, sier Berntsen nå.

– Nå er det er kanskje mer i samarbeidspartiene den største usikkerheten ved et eventuelt regjeringsskifte ligger?

– Det er klart at Senterpartiet må stabilisere seg og ikke gå enda mer ned på målingene. De lå kunstig høyt og Vedum fikk mye ståhei for krumspringene sine. Så blir det spennende om miljøpartiet (MDG) og Rødt kommer på vippen. Da kan det bli mye moro.

– Som tidligere miljøvernminister, mener du at klimasaken har tatt for mye plass i valgkampen?

– Det er jo veldig problematisk med disse klimagreiene. Effekten av klimagassutslippene ser vi nå. Så er mer spørsmålet om hvordan vi skal forholde oss til scenariene som FNs klimapanel har presentert. Det blir mer ekstreme værforhold med tørke og vind. Det er der oppgaven ligger i å finne løsninger for hvordan vi skal takle ekstremværet som vi helt sikkert må forvente oss mer av fremover.

– Jeg savner jo litt nytekning på det området og om kanskje litt debatt om hva vi vil med Norge fremover. Trygve Bratteli sa en gang under et foredrag: Hva er bortenfor velferdsstaten? Er det politikkens endelige mål, og er det i så fall slik den er nå vi vil ha den? Hva mangler den og hva bør den suppleres med?

– Hvilke hjertesaker vil det sitte lengst inne for partiet å forhandle bort?

– Med Senterpartiet blir det jo greit nok og det er i og for seg avklart på forhånd. Men så får dem si til Slagsvold at han ikke får skyte all ulven. Så må han nok bli litt mer fast i fisken på klima-uttalelsene sine. Han må ikke bli så eplekjekk og slutte å smiske med de som kjører gamle Volvo-er på tungolje og bruker tre liter på mila, humrer partiveteranen.

– SV også, der blir det litt «give and take». Det blir spennende om Miljøpartiet og Rødt må ha forhandlinger også. For MDG er det greit nok. De vil strenge krana i Nordsjøen fortere enn svint. Det har vel alle skjønt at må skje gradvis. Det er jo et par hundre tusen som jobber i oljerelatert sektor, så det må bli en overgang.

– Bør Støre se mot SV og eventuelt Rødt, eller vil han være bedre tjent med å kun forhandle med Vedum, dersom partiene kommer i forhandlingsposisjon etter valget?

– Man må jo prøve å legge seg der det er størst mulighet å få en samling for flertall. Jeg synes partiet har vært alt for negativ i forholdet til Rødt. Det er ikke nødvendig. De har hatt ganske fine meningsmålinger og kan fort bli et parti på vippen. Så dem må man ikke bli uvenn med. Vi har mer til felles med Rødt enn enkelte andre partier. Vi må ikke være redd for at det blir litt for rødt politisk. Vi må bare holde dem litt i øra, sier veteranen med et glimt i øyet.

– Arbeiderpartiet har jo tradisjonelt vært Norges desidert største parti, og er fortsatt det på de siste målingene, men tror du tiden er forbi der partiet kan forvente oppslutning på opp mot 40 prosent? Og hva tror du det skyldes?

– Det har blitt flere partier. For mange vil nok jeg si. Vi må få kjørt opp sperregrensa til fem prosent. Partimangfoldet er i og for seg et utrykk for demokratiet, men det kan bli litt mye rot. Mye kokker... Nei, det hadde ikke vært så gærent å kjøre opp sperregrensa til fem prosent. Da hadde vi også blitt kvitt noen av disse beilerne, humrer Berntsen.

– Opplever du at det er større polarisering rundt partiene nå enn da du var aktiv i politikken, eller har det bare kommet mer til syne med dagens sosiale medier?

– Jeg kan ikke si at det er mer polarisering nå. Går man tilbake i tiden til da jeg jobbet på gamle Aker (Akers mekaniske verksted, journ.anm). NKP (Norges kommunistiske parti, journ.anm) var jo sterke i industrien etter krigen og senere kom SF på slutten av 1950-årene. Det kunne bli rene slakterhuset på klubbmøtene. Man hadde en halvtime til klubbmøter i lunsjen. Ene gangen holdt vi på i 13 lunsjpauser for å få avviklet dagsorden. Det var ikke snaue greier. Men det er noen av de fineste opplevelsene jeg har hatt. Skikkelig tøffe greier der man lærte seg å stå i stormen og lærte mye. Jeg synes dagens politikere er for dårlig skolert ideologisk, også Arbeiderpartiet. De kunne hatt godt av å lese Det kommunistiske manifestet og litt Karl Marx.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Thorbjørn Berntsen (i midten) i hyggelig passiar med tidligere LO-leder Yngve Hågensen (tv) og daværende partileder Jens Stoltenberg under partiets landsmøte i 2005. Foto: Lise Åserud / NTB

– Mye av politikken og drivkraften ble jo skapt av industriarbeiderklassen og arbeiderbevegelsen. Men industrien har krympet inn. Det kommer jo nye yrkesgrupper til, men jeg kan ikke se at noen næringsgrener eller yrkesgrupper har tatt over den rollen industriarbeiderklassen hadde. Klassetilhørigheten handler jo mye om identifikasjon. Vi hadde jo også en egen sangkultur og sang arbeidersanger på hvert møte. Slik er det ikke lengre. Det er ingen synging på møtene lengre. Man kan jo ikke rappe en arbeidersang i kor, humrer Berntsen, før han peiler seg inn på tema igjen.

– Nei, stemmene sprer seg mer nå. Det var greiere da vi fikk styre alene. Det var som da pressen i Gerhardsens tid spurte om han ville uttale seg om den politiske situasjonen:

– Det er ingen situasjon, vi har jo rent flertall.