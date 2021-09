ABC Nyheter spør i denne serien nestorer og ringrever i stortingspartiene om deres beste råd til sitt parti foran valget 13. september.

De fleste kjenner Carl I. Hagen som en av Fremskrittspartiets mest profilerte skikkelser. Han ble partiets leder i 1978, i en tid hvor Frp hadde falt ut av Stortinget, og spilte en sentral rolle i å bygge Frp opp til å bli et av landets største partier. Han bidro sterkt til å sette innvandrings- og integreringspolitikk på dagsorden, før han i 2006 ga stafettpinnen videre til Siv Jensen. Tidligere i år tok Sylvi Listhaug over sjefsrollen og har ledet partiet gjennom den pågående valgkampen.

Carl I. Hagen tror partiet har flere i ryggen enn hva folk gir uttrykk for, og tror dette vil synes på det endelige resultatet etter valget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Tror på skjult støtte i befolkningen

Ifølge TV 2 partibarometer 1. september ligger Frp an til å få en oppslutning på 10,7 prosent. Dersom meningsmålingene får rett står de borgerlige partiene i fare for samlet sett å gjøre sitt dårligste valg siden 1995.

– Hvordan vil du analyserer partiets posisjon nå i valgkampinnspurten? Nå er vi inne i den siste uka, hvordan ligger partiet an?

– Jeg tror vi kommer til å gjøre det bedre enn hva de siste målingene tilsier. Folk flest begynner å bli lei av debatten om klima. Vi kaster bort flere titalls milliarder, likevel vil de andre partiene bruke 25 milliarder på å grave CO 2 ned i Nordsjøen.

– Mange tenker at dette er galskap, men vil ikke si det. Nå kommer det i tillegg flere muslimske flyktninger fra Afghanistan, og det er nok en ting folk reagerer på uten at de tør å si det. Men det kan de vise ved å stemme på Frp, sier Hagen.

Den tidligere partilederen mener klimaendringene har fått ta for stor plass i valgkampen i et så lite land som Norge, og at temaet har fått overskygge alle andre politiske diskusjoner.

– Klima burde ikke vært et tema. Hva Norge gjør spiller ingen rolle. Våre utslipp er på 0,13 prosent, så det blir som gutten som tissa i havet og trodde at det blir varmere.

Den tidligere partilederen mener at nåværende leder Sylvi Listhaug vinner på at hun er tydelig og snakker så folket forstår. Her er Hagen avbildet med Frp-leder Sylvi Listhaug og tidligere partileder Siv Jensen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Listhaug kommer seirende ut

Frp-leder Sylvi Listhaug har kommet godt ut i partilederdebattene på TV 2, og ble av VG kåret til en av debattens vinnere under forrige debatt. Likevel sliter Frp med å få frem sine hjertesaker.

– Sylvi er klar og tydelig og snakker så folk forstår, slik som meg, men hun blir avbrutt av alle. De er livredde for at hun skal få frem vårt politiske budskap. Hun setter søkelyset på enkle ting som bensin- og dieselpriser og forbud som påvirker hele landets befolkning. Folk i resten av Norge kjenner seg ikke igjen i dette bildet fra Grünerløkka som andre partier maler.

Frp skiller seg ut når det kommer til klimapolitikk, og ønsker å sette norsk økonomisk trygghet høyest på prioriteringslisten i landets håndtering av klimaendringene.

– Hvordan skal partiet få gjennomslag og få andre partier med på laget?

– Vi får ikke gjennomslag fordi de andre partiene går helt bananas. Høyre er like ille som Arbeiderpartiet, som igjen er like ille som SV. Men det er fint at Jonas sier at vi må forberede oss på bensinpriser på over 20 kroner literen.

Hagen mener at Frp må omstille seg slik at de kan komme Senterpartiet i møte. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Vi må slåss for å få Sp tilbake

Frp trakk seg ut av den borgerlige regjeringen i fjor og har siden stått uten åpenbare samarbeidspartnere.

Hvem mener du er Frps beste lekekamerat fremover?

– Vi må slåss for å få Senterpartiet tilbake på borgerlig side, og der er jeg optimistisk. Dersom det blir en regjeringen sammensatt av Ap, SV og Sp, så tror jeg Senterpartiet bryter ut innen 18 til 24 måneder. De vil få så lite gjennomslag for egen politikk i møte med Ap og SV, og derfor tror jeg de vil komme til å trekke seg ut og stille seg med Høyre og Frp.

Frp-nestoren mener at Senterpartiet er Frps åpenbare samarbeidspartner.

– De har nærmet seg oss ganske dramatisk på innvandring, så da må vi revurdere en del på vår distrikts- og landbrukspolitikk for å bedre kunne komme dem i møte, sier Hagen.

Beste råd til Listhaug

– Dersom Sylvi Listhaug skulle ringt og spurt om råd, hva er ditt beste råd til partiet ditt i innspurten?

– Jeg tror ikke vi får gjort noe den siste uka, men dersom vi får en form for rødgrønn regjering så kommer vi sterkt tilbake i 2025. Rødgrønn side har ikke sjans til å innfri på alt det de lover, og det er folket som får svi. Det blir upopulært nå skattene og avgiftene går opp og restriksjoner trer i kraft. Samtidig skal vi fortsette å stå stødig i våre kjernesaker, som er sterk nedsettelse av skatter, samt fokus på helsevesen og eldreomsorg.